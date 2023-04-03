‘Düşler Alemi’ resim sergisi Trump Art Gallery’de

İSTANBUL- Bilinçdışının derinliklerine gönderilmiş, ne olduğu bilinmeyen en ufak bir şeyin bile bizi rahatsız etme ve uykusuz bırakma potansiyelinin olduğunu söyleyen sanatçı Nilüfer Topal, “Rahatsızlık duyulan şeyin ne olduğunu ve neden olduğunu bulmanın yolu, gizleyip görmek istemediğimiz, korkup kaçtığımız şeylerle yüzleşebilmekten geçiyor. Zamanında benliğimizi korumak ve olanlarla başa çıkabilmek amacıyla unuttuğumuz ve derine gömdüğümüz şeyler, artık işlevini kaybettiğinde ayak bağı olmaya başlar. Uranus’ün hoşlanmadığı ve görmek istemediği çocukları Hekatonheir’ler ve Kiklop’lara yaptığı gibi Tartaros’un derinlerine atıp hapsettiğimiz canavarların ne dediğine, dolunayın ışığında bakmak gerek belki de” diyor.

Nilüfer Topla, ‘Düşler Alemi’ olarak ortaya çıkan seride, izleyicinin kendi tecrübesinin ve dünyasının yol ve yöntemleri içerisinde, katmanları açarak bağ kurması için imgeler yaratmayı amaçlıyor.

Küratörlüğünü Kenan Bahadır Derre’nin üstlendiği sergi, 30 Nisan tarihine kadar Trump Alışveriş Merkezi B2 katında bulunan Trump Art Gallery’de ziyaret edilebilir.

HABER: BURHAN AKDAĞ