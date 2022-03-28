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Efes Antik Kenti'nde bulunan ana tanrıça steli ilk kez sergide

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
28 Mart 2022 Pazartesi 14:50
Efes Antik Kenti'nde bulunan ana tanrıça steli ilk kez sergide

İZMİR - İzmir'in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti'nde gün yüzüne çıkarılan yaklaşık 2 bin 200 yıllık mermerden stel (levha), ilk kez sergilenmeye başladı. Kabartma tekniğiyle işlenen eser üzerinde ana tanrıça Kybele ve aslanları bulunuyor.

İzmir Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen '12 Ay, 12 Sergi' projesiyle müze envanterine kayıtlı olup, daha önce sergiye çıkarılmamış eserler, ziyaretçilerle buluşturulmaya başlandı. Yetkililerin müze koleksiyonundan seçtiği kült ve ritüel eserler, İzmir Müze Müdürlüğü Arkeoloji Müzesi Hazine Odası'nın merkezi konumundaki vitrinle etrafında ve fuayede konumlandırıldı. Bu ay düzenlenen sergide, Efes Antik Kenti'ndeki yaklaşık 2 bin 200 yıllık stel yer aldı. Kabartma tekniğiyle işlenen ve ilk kez sergilenen eserin üzerinde ana tanrıça Kybele, 2 aslan ve 2 kişinin tasviri bulunuyor.

'ANA TANRIÇA KABARTMASI VAR'

Sergilenen eserlerle ilgili bilgi veren İzmir Müze Müdürü Cengiz Topal, "Kybele, bir Anadolu tanrıçası. Çatalhöyük Ana tanrıçasından başlayan, ana tanrıça geleneğinin devamıdır. Bolluğu, bereketi ve dağları sembolize eder. Daha çok dağlarda rastlanır. Bereket ve bolluğu arttırsın diye kayalık alanlara konur. Mermer malzemeden yapılmış yaklaşık 2 bin 200 yıllık bir eser. Kabartma tekniğiyle işlenen, yaklaşık 30 santimetre ene ve 40 santimetre boya sahip olan eserin üzerinde ana tanrıça Kybele ve aslanları bulunuyor" diye konuştu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Efes Antik KentiAna Tanrıça SteliSergi
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