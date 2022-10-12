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Endemik kelebeklerin kanat desenleri elbise oldu

12 Ekim 2022 Çarşamba 11:40
Endemik kelebeklerin kanat desenleri elbise oldu

ANTALYA Olgunlaşma Enstitüsü tarafından oluşturulan 'Kelebek' adlı koleksiyondaki elbiseler, tasarımıyla dikkat çekiyor. Antalya bölgesinde yaşayan 300'ün üzerinde kelebeğin araştırılarak aralarından seçilen 3'ü endemik 12 kelebeğin kanat şekillerinin bire bir ipek üzerine işlenerek koleksiyonun oluşturulduğunu söyleyen enstitü müdürü Emine Erkal, koleksiyonun dünyada ilk olduğunu kaydetti.

Antalya, Isparta ve Burdur yöresindeki tarih, kültür, sanatsal, doğa ve endemik türleri araştırarak sanatla bütünleştirip, ortaya farklı eserler çıkarılan Antalya Olgunlaşma Enstitüsü'nün 'Kelebek' isimli 12 parçadan oluşan elbise koleksiyonu beğenildi. Her elbisenin bir kelebeğin kanatlarının kopyası olduğunu vurgulayan enstitü müdürü Emine Erkal, eserler hakkında bilgi verdi. Erkal, “Yöre kültürünü araştırıyoruz, geleneksel sanatlarımızı araştırıp belgeliyoruz. Biz gelenekseli araştırdığımız gibi Burdur, Isparta, Antalya yani Teke Yöresi olgunlaşma enstitüsüyüz. Bu bölgede olağanüstü doğa güzelliği var. Güzelliklerin içinde de kelebekler, çiçekler bulunuyor. Bunları da kıyafete dönüştürerek halkın beğenisine sunuyoruz. Bu çalışmamız dünyada bir ilk. Bir kelebeği tüm hatlarını en ince ayrıntısına kadar çizerek, elbisenin üzerine aktardık" dedi.

Koleksiyonun araştırma ve çizim aşamasını hayata geçiren giyim teknoloji üretim atölyesi tasarım öğretmeni Serpil Ergül Çakar, “Antalya ve çevresinde yayılım gösteren 300'ün üzerinde kelebek var. Bunlardan üçü ise endemik. Öncelikle endemik türleri kostüme dönüştürdük. Ardından diğer kelebeklerden seçtiğimiz desenlerle toplamda 12 elbise hazırladık. 'Karbonel Mavisi', 'Attalos Mavisi' ve 'Yalancı 'Apollo' isimli üç endemik kelebeğin yanı sıra Sultan, Çift Kuyruklu Paşa, Kırlangıç Kuyruk gibi isimlendirilen kelebeklerin kanat desenlerini de elbiselerin üzerinde görebilirsiniz" diye konuştu.

'KANATLARDAKİ DESENLERİ AYRINTISINA KADAR İNCELEDİK’

Elbiselerin hazırlanış aşamasını da anlatan Çakar, “Kelebeklerin kanatlarındaki desenleri en ince ayrıntısına kadar inceledik. Orijinal bir şekilde ipek üzerine ipek boyama tekniğiyle renklendirdik ve saatler süren çalışmaların ardından koleksiyon ortaya çıktı. Kelebek koleksiyonunun tasarım hariç boyama ve kelebeğin kanat desenlerini ipeğin üzerine aktarma çalışmamız 1 yılın üzerinde sürdü" dedi.

Antalya Olgunlaşma Enstitüsü'nün daha önceki yıllarda hazırladığı 'Osmanlı'nın Görkemi', 'Geleneksel Giysiler', 'Otantik Giysiler', 'Çintemani Giysi', 'Abiye', 'Expo 2016' ve 'Expo Flora Esintisi' isimli koleksiyonlara 'Kelebek' koleksiyonu da eklendi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Endemik KelebekleriKanat DesenleriElbise
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