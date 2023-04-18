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ENKA Oditoryumu tiyatro severleri ağırlamaya devam ediyor

ENKA Sanat bu hafta yine dopdolu bir program ile sanatseverleri tiyatronun büyüleyici atmosferine davet ediyor.

18 Nisan 2023 Salı 01:30
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ENKA Oditoryumu tiyatro severleri ağırlamaya devam ediyor

İSTANBUL- ENKA Oditoryumu’nda 26 Nisan Çarşamba akşamı Orchestra Theatre’ın ikinci yapımı Bir Terennüm ve 27 Nisan Perşembe akşamı Oyun Atölyesi’nin Acındırma Propaganda Birimi isimli oyunları sahne alacak.

Bir Terennüm  - Orchestra Theatre

Kolektif üretimi odağına alan ve ilk kez sahnelenecek metinler ile izleyici karşısına çıkmayı hedefleyen Orchestra Theatre’ın ikinci yapımı Bir Terennüm, Firuze Engin imzası taşıyor. Oyunda, Çamlıca’da yaşayan bir ailenin komik, içli, tuhaf, sır dolu insanları; İstanbul’un farklı zamanlardaki sokağa çıkma yasağı günlerinde birbirleriyle buluşur, hafıza zamanı parçalar, her bir parçayı tekrar, tekrar çağırır. Ve bir terennüm bu buluşmalara eşlik eder.

HABER: MEHTAP CANAN ŞAHİNGİL 

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Son Güncelleme: 18.04.2023 01:46
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