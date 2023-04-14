Eski ramazanların ruhu yansıtılacak

İSTANBUL- Atatürk Kültür Merkezi, saraydan konaklara, kahvehanelerden sokaklara İstanbul’daki eski ramazanları şiirler, şarkılar ve anektodlarla günümüze taşıyor. 16 Nisan’da AKM Türk Telekom Opera Salonunda Mehmet İhsan Özer’in sanat yönetmenliği ve şefliğinde gerçekleşecek İstanbul’da Ramazan konserinde, Ahmet Özhan, Ömer Faruk Belviranlı, Bekir Ünlüataer ve İsmail Altunsaray solist olarak sahne alacak. İzleyicileri eski ramazan günlerinde unutulmaz bir yolculuğa çıkaracak konserde ayrıca, Özata Ayan’ın kaleme aldığı ramazan gelenekleri, Mehmet Önder’in anlatıcılığında seyirciyle buluşacak.

HABER: BÜLENT ÇAMCI