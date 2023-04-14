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Eski ramazanların ruhu yansıtılacak

Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Sanatçıları, İstanbul’daki eski ramazanların ruhunu yansıtacak İstanbul’da Ramazan konseriyle 16 Nisan’da AKM Türk Telekom Opera Salonunda müzikseverlerle buluşuyor.

14 Nisan 2023 Cuma 16:26
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Eski ramazanların ruhu yansıtılacak

İSTANBUL- Atatürk Kültür Merkezi, saraydan konaklara, kahvehanelerden sokaklara İstanbul’daki eski ramazanları şiirler, şarkılar ve anektodlarla günümüze taşıyor. 16 Nisan’da AKM Türk Telekom Opera Salonunda Mehmet İhsan Özer’in sanat yönetmenliği ve şefliğinde gerçekleşecek İstanbul’da Ramazan konserinde, Ahmet Özhan, Ömer Faruk Belviranlı, Bekir Ünlüataer ve İsmail Altunsaray solist olarak sahne alacak. İzleyicileri eski ramazan günlerinde unutulmaz bir yolculuğa çıkaracak konserde ayrıca, Özata Ayan’ın kaleme aldığı ramazan gelenekleri, Mehmet Önder’in anlatıcılığında seyirciyle buluşacak.

HABER: BÜLENT ÇAMCI

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Sanatçılar
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