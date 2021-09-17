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FECR FİLMİ 24 EYLÜL’E GÜN SAYIYOR

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
17 Eylül 2021 Cuma 11:19
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FECR FİLMİ 24 EYLÜL’E GÜN SAYIYOR

ABDULLAH YİĞİT-İSTANBUL –Özel Haber

Çekimleri 2019 yılında Şanlıurfa Halfeti’de gerçekleştirilen Fecr filmi, 24 Eylül 2021’de Türkiye ve KKTC `de vizyona girecek. Konusunu Kur’an’da geçen Fecr süresinin 13. Ayeti olan “Onların üzerine azap kamçıları indirdik.” sözünden alan filmde, yollarını kaybeden bir ailesinin ıssız bir köye girmeleriyle başlarına gelen olaylar anlatılmakta. 

Vessa Film ve Büyük Galileo Film ortak yapımcılığında çekilen filmin yönetmen koltuğunda Rotin Engin Tutuş oturuyor. Filmle ilgili konuşan yönetmen Tutuş “Çok çabaladık Halfeti’nin zorlu sıcaklarına karşı mücadele verdik ama pes etmedik ve güzel bir iş çıkardık. Anadolu içinde binlerce hikâyenin gizlendiği koca bir kitap. Biz de bu kitaptan farklı öyküleri bulup izleyiciyle buluşturmaya çalışıyoruz. 

Filmin yapımcılarından Vessa Yapım Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Aslan ise “Fecr güzel bir proje, eşimle birlikte bu projenin içinde bulunmaktan büyük keyif aldık. Sanat için elimden gelen her şeyi yapmaya hazırım.  Gelecekte güzel projelere imza atacağız. Sanat Hayatımın bir parçasıdır sanatsız bir dünya asla kabul edilemez onun için 24 Eylül de vizyona girecek Fecr filmimizi ülkemizde farklı bir korku filmi ile izleyici karşısına çıkarıyoruz . 

İki filmden oluşan serinin ikinci filmi olan Asmoday ise ıssız köye gelen aileden kısa bir süre sonra oraya gelen bir grup YOUTUBERİN başına gelenler anlatılmakta. 

Serinin ilk filmi olan Fecr, 24 Eylül’de izleyiciyle buluşmaya hazır.

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FECR FİLMİ 24 EYLÜLE GÜN SAYIYOR
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