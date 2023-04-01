Film, 16 Haziran 2023’te Vizyona Girecek

İSTANBUL- Yayınlanan ilk tanıtımı ve de konusuyla büyük merak uyandıran ‘Elemental: Doğanın Güçleri’nden yeni fragman yayınlandı. ‘Değişim’ adı verilen ikinci tanıtım, 16 Haziran’da sinemaseverlerle buluşacak film için heyecanı artırdı. Disney ve Pixar imzalı ‘Elemental: Doğanın Güçleri’, ateş, su, toprak ve hava elementlerinden sakinlerin bir arada yaşadığı Element Şehri’nde geçiyor.

Zorlu, kıvrak zekalı ve ateşli genç bir kadın olan Alev ile eğlenceli, hayatı akışına bırakan, duygusal Deniz’in dostluğunu merkezine yerleştiren filmde bu arkadaşlık, Amber’ın yaşadıkları dünyaya dair olan inançlarını değiştirecek. Ateş ve su elementinden iki zıt kutbun macera dolu serüveni seyircilere fantastik bir dünyanın kapılarını aralayacak.

Yapımcılığını Denise Ream’in üstlendiği ‘Elemental: Doğanın Güçleri’, 16 Haziran’dan itibaren beyazperdede seyredilebilecek.

HABER. BURHAN AKDAĞ