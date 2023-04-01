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Film, 16 Haziran 2023’te Vizyona Girecek

. Senenin en merakla beklenen animasyonlarından olan ve Peter Sohn’un yönetmen koltuğunda oturduğu filmden yeni fragman yayınlandı. Karakter afişlerinin de paylaşıldığı ‘Elemental: Doğanın Güçleri’, 16 Haziran’da sinemalardaki yerini alacak.

01 Nisan 2023 Cumartesi 13:46
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Film, 16 Haziran 2023’te Vizyona Girecek

İSTANBUL- Yayınlanan ilk tanıtımı ve de konusuyla büyük merak uyandıran Elemental: Doğanın Güçlerinden yeni fragman yayınlandı. ‘Değişim’ adı verilen ikinci tanıtım, 16 Haziran’da sinemaseverlerle buluşacak film için heyecanı artırdı. Disney ve Pixar imzalı ‘Elemental: Doğanın Güçleri’, ateş, su, toprak ve hava elementlerinden sakinlerin bir arada yaşadığı Element Şehri’nde geçiyor.

Zorlu, kıvrak zekalı ve ateşli genç bir kadın olan Alev ile eğlenceli, hayatı akışına bırakan, duygusal Deniz’in dostluğunu merkezine yerleştiren filmde bu arkadaşlık, Amber’ın yaşadıkları dünyaya dair olan inançlarını değiştirecek. Ateş ve su elementinden iki zıt kutbun macera dolu serüveni seyircilere fantastik bir dünyanın kapılarını aralayacak.

Yapımcılığını Denise Ream’in üstlendiği ‘Elemental: Doğanın Güçleri’, 16 Haziran’dan itibaren beyazperdede seyredilebilecek.

HABER. BURHAN AKDAĞ 

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
Peter Sohnun Yönetmen Koltuğunda OturduğuElemental: Doğanın Güçleri
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