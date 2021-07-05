Gelibolu Mevlevihanesi'nin 400'üncü kuruluş yılına semalı kutlama

ÇANAKKALE - Çanakkale'deki Gelibolu Mevlevihanesi'nin kuruluşunun 400'üncü yılı, sema gösterisiyle kutlandı.



Gelibolu Mevlevihanesini Koruma ve Mevlevi Kültürünü Tanıtma Derneği ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Tasavvuf Topluluğu iş birliğinde düzenlenen sema gösterisi öncesinde, mevlevihanenin önünde konuklara lokma ikram edildi. ÇOMÜ Tasavvuf Topluluğu Akademik Danışmanı Dr. Öğretim Üyesi Halit Kuşku, interaktif söyleşi yaptı. Ardından ÇOMÜ Tasavvuf Topluluğu'nun semazenlerinin, farklı renklerdeki kıyafetleriyle yaptığı gösteri beğeniyle izlendi. Dr. Halit Kuşku, pandemi nedeniyle 2 senedir etkinliklerin yüz yüze yapılamadığını söyleyerek, "İnsanlar bu hususta biraz ruhsal, biraz manevi problemler yaşadılar ama gün itibarıyla Gelibolu Mevlevihanesi'nin 400'üncü yaşı kutlanıyor. Kısıtlamaların kalkmasıyla beraber iki mutluluğumuz aynı ana denk geldi. Bu süreçte sevgiyi, dostluğu, yakınlığı insanlara daha iyi ve daha güzel iletebilmek amacıyla biz etkinliklerimize başladık" diye konuştu.