Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 32
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Sağlık
BİST
1385.81
ALTIN
501.04
DOLAR
8.6880
STERLİN
12.0511
EURO
10.3309
TBMM Başkanlığı 35 Personel Alıyor
TBMM Başkanlığı 35 Personel...
12 adet spor sahası onarım işi yaptırılacak
12 adet spor sahası...
İ.Ü. Cerrahpaşa Rektörlüğü 29 Akademik Personel Alıyor
İ.Ü. Cerrahpaşa Rektörlüğü 29...
6 memur alımı yapacak
6 memur alımı yapacak

Gelibolu Mevlevihanesi'nin 400'üncü kuruluş yılına semalı kutlama

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
05 Temmuz 2021 Pazartesi 12:10
0 Okunma
Gelibolu Mevlevihanesi'nin 400'üncü kuruluş yılına semalı kutlama

ÇANAKKALE - Çanakkale'deki Gelibolu Mevlevihanesi'nin kuruluşunun 400'üncü yılı, sema gösterisiyle kutlandı.

Gelibolu Mevlevihanesini Koruma ve Mevlevi Kültürünü Tanıtma Derneği ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Tasavvuf Topluluğu iş birliğinde düzenlenen sema gösterisi öncesinde, mevlevihanenin önünde konuklara lokma ikram edildi. ÇOMÜ Tasavvuf Topluluğu Akademik Danışmanı Dr. Öğretim Üyesi Halit Kuşku, interaktif söyleşi yaptı. Ardından ÇOMÜ Tasavvuf Topluluğu'nun semazenlerinin, farklı renklerdeki kıyafetleriyle yaptığı gösteri beğeniyle izlendi. Dr. Halit Kuşku, pandemi nedeniyle 2 senedir etkinliklerin yüz yüze yapılamadığını söyleyerek, "İnsanlar bu hususta biraz ruhsal, biraz manevi problemler yaşadılar ama gün itibarıyla Gelibolu Mevlevihanesi'nin 400'üncü yaşı kutlanıyor. Kısıtlamaların kalkmasıyla beraber iki mutluluğumuz aynı ana denk geldi. Bu süreçte sevgiyi, dostluğu, yakınlığı insanlara daha iyi ve daha güzel iletebilmek amacıyla biz etkinliklerimize başladık" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Gelibolu MevlevihanesiSema Gösterisi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Burçtaki tarihi kitabe düşmek üzere
Burçtaki tarihi kitabe düşmek üzere
Apartman bahçesinde kazı
Apartman bahçesinde kazı
Kartal Tibet son yolculuğuna uğurlandı 
Kartal Tibet son yolculuğuna uğurlandı 
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans