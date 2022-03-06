Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 13
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1.990,75
ALTIN
899,24
DOLAR
14,23
STERLİN
18,91
EURO
15,61
Cidde Başkonsolosluğuna Sözleşmeli Sekreter alınacak
Cidde Başkonsolosluğuna Sözleşmeli Sekreter...
İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim...
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Öğretim...
Doğuş Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Doğuş Üniversitesi Öğretim Üyesi...

GEMLİK BASIN TV'NİN KONUK ŞAİRİ " DAMLA AYDEMİR GÜRSOY'un DİLİNDEN { ÖNCE VATAN GAZETESİ - DUYGULARIN ADRESİ } ŞİİR KÖŞESİ BAHSEDİLMİŞTİR 

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
06 Mart 2022 Pazar 16:53
GEMLİK BASIN TV'NİN KONUK ŞAİRİ " DAMLA AYDEMİR GÜRSOY'un DİLİNDEN { ÖNCE VATAN GAZETESİ - DUYGULARIN ADRESİ } ŞİİR KÖŞESİ BAHSEDİLMİŞTİR 

Gemlik Basın Tv'nin tarafından hazırlanan Moderatör Hasan Azkıran ile '' Altın Kalemler '' programının konuğu Şair " Damla Aydemir Gürsoy " şiirlerinin Nihat İlikcioğlu 'nun Önce Vatan Gazetesi { Duyguların Adresi } şiir köşesinde yayınlandığını

programın 03.05 dakikası 03.14'e kadar olan bölümünde ve Jüri Başkanı Nihat İlikcioğlu''ndan bahsetmiştir.

Şair Damla Aydemir Gürsoy ve Hasan Azkıran'a sonsuz şükranlarımı sunuyorum 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1048951805655161&id=2035183643391980 

linkini tıklayarak programın içeriğini izleyebilirsiniz ve dinleyebilirsiniz

Önce Vatan Gazetesi

Duyguların Adresi Yönetmeni 

Nihat İlikcioğlu

Tel. 0 532 764 44 48

Anahtar Kelimeler:
GEMLİK BASIN TVNİN KONUK ŞAİRİ DAMLA AYDEMİR GÜRSOYun DİLİNDEN ÖNCE VATAN GAZETESİ DUYGULARIN ADRESİ ŞİİR KÖŞESİ BAHSEDİLMİŞTİR
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Öyküler Yarışacak
Öyküler Yarışacak
Oscar and the Wolf, 3 yıl aradan sonra yeniden Türkiye'de
Oscar and the Wolf, 3 yıl aradan sonra yeniden Türkiye'de
PİYANOYA SİHİRLİ BİR DOKUNUŞ : ''MURAT AŞKAN - STAY'' ŞİMDİ SPOTİFY VE APPLE MUSİC'DE  
PİYANOYA SİHİRLİ BİR DOKUNUŞ : ''MURAT AŞKAN - STAY'' ŞİMDİ SPOTİFY VE APPLE MUSİC'DE  
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans