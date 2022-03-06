GEMLİK BASIN TV'NİN KONUK ŞAİRİ " DAMLA AYDEMİR GÜRSOY'un DİLİNDEN { ÖNCE VATAN GAZETESİ - DUYGULARIN ADRESİ } ŞİİR KÖŞESİ BAHSEDİLMİŞTİR 

Gemlik Basın Tv'nin tarafından hazırlanan Moderatör Hasan Azkıran ile '' Altın Kalemler '' programının konuğu Şair " Damla Aydemir Gürsoy " şiirlerinin Nihat İlikcioğlu 'nun Önce Vatan Gazetesi { Duyguların Adresi } şiir köşesinde yayınlandığını
programın 03.05 dakikası 03.14'e kadar olan bölümünde ve Jüri Başkanı Nihat İlikcioğlu''ndan bahsetmiştir.
Şair Damla Aydemir Gürsoy ve Hasan Azkıran'a sonsuz şükranlarımı sunuyorum
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Önce Vatan Gazetesi
Duyguların Adresi Yönetmeni
Nihat İlikcioğlu
Tel. 0 532 764 44 48