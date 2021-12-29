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GENÇ OYUNCU EMİRHAN ÖZTÜRK 3. ÖDÜLÜ KAZANDI!

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
29 Aralık 2021 Çarşamba 09:38
21 Okunma
GENÇ OYUNCU EMİRHAN ÖZTÜRK 3. ÖDÜLÜ KAZANDI!

Emirhan Öztürk, 2017 yılında denizcilik güverte mezunu olur olmaz ilk set deneyimi Kanal D’ de "Arka Sokaklar" dizisiyle başladı.

20 Yaşında olan Emirhan Öztürk kariyerinde hızlı adımlarla ilerlerken ve projelerde adını söz ettirmeye de ödüller almaya devam ediyor.


3 ödül kazanan ve bir ödül de 2021  İmaj Magazin Sanat Ödüllerini düzenleyen ve sunan sanat elçisi Sayın Gündüz Şutanrıkulu tarafından layık görüldü

IMG_6680.jpeg

Zor zamanlarda sanatın sansürlenmeyeceğini ve sanatın parmaklıklar
arkasına alınmayacağını söyledi

Dizi oyuncusu, Emirhan Öztürk izlediğiniz ve izleyeceğiniz bir çok

dizide rol almıştır. İşte o dizilerden bazıları;

IMG_5699.jpeg


Rol Aldığı Diziler;

1.Savaşçı 97.bölüm

2.Ya İstiklal Ya Ölüm

3.Seksenler 297.bölüm

4. Arka sokaklar 534.bölüm

5. Çukur

6. Payitaht Abdulhamit

7. Akif

8. Yemin

9. Trend Yol

Sinema Projeleri

1. Şeflerin Şefi

Reklam Projeleri

1.Paşa döner reklam 2020

2.Trt tanıtım reklam 2020

ve Rol aldığı belgesel '' 18 Mart Çanakkale belgeseli 2020
 

Haber: 

Nihat İlikcioğlu

Tel. 0 532 764 44 48

Son Güncelleme: 29.12.2021 11:58
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GENÇ OYUNCU EMİRHAN ÖZTÜRK 3. ÖDÜLÜ KAZANDI
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