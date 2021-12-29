GENÇ OYUNCU EMİRHAN ÖZTÜRK 3. ÖDÜLÜ KAZANDI!

Emirhan Öztürk, 2017 yılında denizcilik güverte mezunu olur olmaz ilk set deneyimi Kanal D’ de "Arka Sokaklar" dizisiyle başladı.



20 Yaşında olan Emirhan Öztürk kariyerinde hızlı adımlarla ilerlerken ve projelerde adını söz ettirmeye de ödüller almaya devam ediyor.



3 ödül kazanan ve bir ödül de 2021 İmaj Magazin Sanat Ödüllerini düzenleyen ve sunan sanat elçisi Sayın Gündüz Şutanrıkulu tarafından layık görüldü

Zor zamanlarda sanatın sansürlenmeyeceğini ve sanatın parmaklıklar

arkasına alınmayacağını söyledi



Dizi oyuncusu, Emirhan Öztürk izlediğiniz ve izleyeceğiniz bir çok

dizide rol almıştır. İşte o dizilerden bazıları;







Rol Aldığı Diziler;



1.Savaşçı 97.bölüm



2.Ya İstiklal Ya Ölüm



3.Seksenler 297.bölüm



4. Arka sokaklar 534.bölüm



5. Çukur



6. Payitaht Abdulhamit



7. Akif



8. Yemin



9. Trend Yol



Sinema Projeleri



1. Şeflerin Şefi



Reklam Projeleri



1.Paşa döner reklam 2020



2.Trt tanıtım reklam 2020



ve Rol aldığı belgesel '' 18 Mart Çanakkale belgeseli 2020



Haber:

Nihat İlikcioğlu

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