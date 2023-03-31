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Gizemli bir kayboluş hikâyesi: “Kayıp” bugün vizyonda

Yönetmenliğini ve senaristliğini Will Merrick ve Nick Johnson yaptığı Kayıp, 31 Mart’ta sinemalarda!

31 Mart 2023 Cuma 00:05
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Gizemli bir kayboluş hikâyesi: “Kayıp” bugün vizyonda

İSTANBUL- Erkek arkadaşıyla çıktığı Kolombiya tatilinde kaybolan annesini dijital dedektiflik yaparak bulmaya çalışan June’un heyecan dolu mücadelesi Kayıp, 31 Mart’ta vizyona giriyor.

Annesinin Kolombiya tatilinde kaybolmasıyla, June’un aradığı cevaplar uluslararası bürokrasiyle gizlenir. Los Angeles’ta binlerce kilometre uzakta sıkışıp kalan June, çok geç olmadan annesini bulmak için dahiyane bir şekilde son teknolojiyi kullanır. Ancak June daha derini irdeledikçe, yaptığı dijital dedektiflik aradığı cevap yerine daha çok sorular açığa çıkarır... Ve ne zaman ki annesiyle alakalı sır gün yüzüne çıkar, o zaman aslında annesini hiç tanımadığını fark eder.

Heyecan verici gizemiyle aslında filmde yaşananların size ne kadar yakın olduğunu hatırlatan Kayıp, 31 Mart’ta sinemalarda!

HABER: ERCAN AYDIN 

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

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KayıpBugün Vizyonda
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