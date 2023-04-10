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Gönül Coğrafyamızın Gençleri “Gönül Dağını” Ziyaret Etti

“Yerelden Ulusala Tecrübe Paylaşımı” projesi kapsamında gönül coğrafyamızın gençleri söğüt Ertuğrul Gazi'nin türbesi, Bilecik Şeyh Edebali’nin türbesi ve Sivrihisar da çekimleri devam eden “Gönül Dağı” dizisinin film setini ziyaret etti.

10 Nisan 2023 Pazartesi 17:45
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Gönül Coğrafyamızın Gençleri “Gönül Dağını” Ziyaret Etti

BURSA- Ertuğrul Gazi Türbesini ziyaret eden gençlere, Uludağ Üniversitesi Tarih Bölümü öğrencisi, Kazakistan'dan Mukhammadiyar Ankabayev Ertuğrul Gazi'nin hayatını anlattı ve Kayı boyu hakkında bilgi verdi. Askerlerin nöbet değişimini büyük bir coşkuyla izleyen gençler ardından Bilecik'te bulunan Şeyh Edebali’nin Türbesini Ziyaret etti.
Bilecik ziyaretinin ardından Eskişehir'in Sivrihisar ilçesine giden Kazakistanlı, Özbekistanlı, Kırgızistanlı, Moğolistanlı, Mısırlı, Lübnanlı ve Cezayirli öğrencilerden oluşan kırk kişilik öğrenci topluluğu Sivrihisar Belediyesi tarafından tahsis edilen rehber Koray Faydacı’nın anlatımıyla Sivrihisar’ın tarihine bir yolculuk yaptı.
Selçuklu döneminden günümüze ulaşan tarihi Ulucami’den başlayan gezi sırasıyla saat kulesi ve seyir tepesi, Türkiye'nin ilk açık hava heykel müzesi, TBMM’nin Ankara dışında ilk kez toplandığı Zaimağa Konağı ziyaretinin ardından öğrenciler TRT’nin gönüllere taht kuran “Gönül Dağı” dizisinin film setini ziyaret etti. Oyuncularla hatıra fotoğrafı çekinen öğrenciler daha sonra iftar yemeğinin ardından Bursa'ya geri döndü.
Uluslararası Sancak Derneği Genel Başkanı Mümin GÜL geziyle ilgili şunları kaydetti. “Ülkemizde öğrenimlerini sürdüren Türk Cumhuriyetleri, Kafkaslar, Balkanlar, Afrika ve Ortadoğu’dan gençlerle ziyaretlerimizi sürdürüyoruz. Ertuğrul Gazi ve Şeyh Edebali’nin kabirlerini ziyaret ettikten sonra tarihimizde önemli bir yere sahip olan Sivrihisar’ı ziyaret ettik.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a, Sivrihisar Belediye Başkanımız Hamid Yüzügüllü ve Başkan yardımcısı Hüseyin İlhan Beye ve TRT’nin başyapıtlarından olduğuna inandığımız Gönül Dağı dizisinden Ferhat Şanalan Beye geziye katkılarından dolayı hassaten çok teşekkür ediyorum.

HABER: BÜLENT ÇAMCI 

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

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