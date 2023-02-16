Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
5.069,43
ALTIN
1.113,34
DOLAR
18,85
STERLİN
22,76
EURO
20,20
Kıdemli MS SQL veritabanı danışmanlığı hizmeti alınacak
Kıdemli MS SQL veritabanı...
Kıdemli yazılım geliştirme danışmanlığı hizmeti alınacak
Kıdemli yazılım geliştirme danışmanlığı...
İstanbul Galata Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alacak
İstanbul Galata Üniversitesi Araştırma...
Yazılım geliştirme danışmanlığı hizmeti alınacak
Yazılım geliştirme danışmanlığı hizmeti...

Gönüllü sokak sanatçıları, depremzede çocukların travmasını hafifletmeye çalışıyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da çadır kentlerde kalan çocuklar, gönüllü sokak sanatçılarının etkinlikleriyle deprem travmasını atlatmaya çalışıyor.

16 Şubat 2023 Perşembe 15:28
Gönüllü sokak sanatçıları, depremzede çocukların travmasını hafifletmeye çalışıyor

Hatay

Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki 10 ili etkileyen depremlerin ardından bölgeye gelen gönüllü ekipler arasında yer alan İzmir Sokak Sanatları Atölyesi üyeleri Erdal Çoban, Enes Şahin, Esra Akkuzu ve Hani Sincar, ilk günlerde Hatay'ın Antakya ilçesinde arama kurtarma çalışmalarına katıldı.

Daha sonra depremzede çocuklar için de harekete geçen grup üyeleri, bölgede AFAD tarafından kurulan çadır kentlerde etkinlikler düzenliyor.

Çadır kentleri tek tek gezerek yüz boyama, müzikle dans, animasyon gösterileri ile çeşitli oyunlar ve yarışmalar düzenleyen grup üyeleri, depremzede çocukların travmasını hafifletmeye çalışıyor.

"Çocukların gülümsemesi bizim için çok değerli"

Sokak Atölyesi Genel Sanat Yönetmeni Erdal Çoban, AA muhabirine, depremin ardından "çocukları güldürün" sloganıyla harekete geçtiklerini söyledi.

Çoban, kente geldiklerinde önce arama kurtarma çalışmalarına katılarak 4 kişinin kurtarılmasına destek verdiklerini, ardından çadır kentlerde kalan çocuklar için harekete geçtiklerini kaydetti.

Depremden fiziksel ve psikolojik olarak en çok çocukların etkilendiğine dikkati çeken Çoban, "Elimizden geldiğince çocukların yaşadığı tramvayı hafifletmeye çalışıyoruz. Bir nebze de olsa onlara depremi unutturmak, olayın vahametinden uzaklaşmalarını sağlamak için çabalıyoruz. Onlarla şarkı söylüyoruz, oyunlar oynuyoruz." diye konuştu.

Çoban, Türk halkının yardımseverliği ve dayanışma ruhuyla bu zor günlerin geride kalacağına inandığını belirterek, Hatay'ın ardından depremin etkilediği diğer illerdeki çadır kentleri de ziyaret edeceklerini dile getirdi.

Çocuklara oyuncaklar, balonlar ve çikolatalar hediye ettiklerini de aktaran Çoban, "Elazığ ve İzmir depremlerinde aynı görevi üstlenmiştik. Çocukların gülümsemesi bizim için çok değerli. Sanatın dört duvar arasında değil açık alanlarda yapılabileceğini düşünüyoruz. Bu nedenle ülkenin neresinde çocukların zor duruma düştüğü bir felaket varsa oraya koşuyoruz." ifadelerini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Gönüllü Sokak SanatçılarıDepremzede çocuklar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Depremde Hazreti Ukkaşe Türbesi de yıkıldı
Depremde Hazreti Ukkaşe Türbesi de yıkıldı
Dünyaca ünlü sanatçılar, deprem dolayısıyla taziye ve destek mesajı paylaştı
Dünyaca ünlü sanatçılar, deprem dolayısıyla taziye ve destek mesajı paylaştı
Marmaris'in illüstratif turistik haritası çıkarıldı
Marmaris'in illüstratif turistik haritası çıkarıldı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans