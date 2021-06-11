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Güneş Turhan'dan İddialı Çalışma "Diri Diri" Geliyor 

O Ses'ten sahnelere hızlı bir geçiş yapan Güneş Turhan yepyeni bir şarkıyla müzikseverlerle buluşacak.  

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
11 Haziran 2021 Cuma 11:43
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Güneş Turhan'dan İddialı Çalışma "Diri Diri" Geliyor 

Haber Sedat Sarıkaya
 

Güneş Turhan, müzik piyasasına 2017 yılında o ses Türkiye'ye katılarak adım attı. Yıldız Tilbe'nin takımında 2. Tura kadar ilerleyen 21 yaşındaki Güneş Turhan müzik kariyerine söz beste yazarak ilk adımlarını attı. Piyasada isim yapmış sanatçılarla birlikte çalışıp vokal söz ve beste alanlarındaki  projelerde yer aldı. Farklı müzik türlerini deneyimleyerek kendini her alanda geliştirdi. Piyasaya bomba bir hit ile çıkış yapmak için çalışmalarını sürdürürken, "Bu süreçte canlı sahne  performanslarından uzak kalmadım." diyen şarkıcı, haziran sonu ilk  şarkısı "Diri Diri"yle sizleri kabinizden vurmaya geliyor.

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Güneş Turhandan İddialı Çalışma Diri Diri Geliyor
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