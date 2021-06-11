Güneş Turhan'dan İddialı Çalışma "Diri Diri" Geliyor 

Haber Sedat Sarıkaya



Güneş Turhan, müzik piyasasına 2017 yılında o ses Türkiye'ye katılarak adım attı. Yıldız Tilbe'nin takımında 2. Tura kadar ilerleyen 21 yaşındaki Güneş Turhan müzik kariyerine söz beste yazarak ilk adımlarını attı. Piyasada isim yapmış sanatçılarla birlikte çalışıp vokal söz ve beste alanlarındaki projelerde yer aldı. Farklı müzik türlerini deneyimleyerek kendini her alanda geliştirdi. Piyasaya bomba bir hit ile çıkış yapmak için çalışmalarını sürdürürken, "Bu süreçte canlı sahne performanslarından uzak kalmadım." diyen şarkıcı, haziran sonu ilk şarkısı "Diri Diri"yle sizleri kabinizden vurmaya geliyor.