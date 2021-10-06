Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 24
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1387.73
ALTIN
503.16
DOLAR
8.9337
STERLİN
12.1400
EURO
10.3431
İç Denetçi Aday Belirleme Sınavı
İç Denetçi Aday Belirleme...
Gürbülak ve Pazarkule Gümrük Kapıları yeniden yapılandırılacak
Gürbülak ve Pazarkule Gümrük...
İzmir'de 85 adet kamu lojmanı satışa sunuldu
İzmir'de 85 adet kamu...
Elektrik üretim santrali satışa sunuldu
Elektrik üretim santrali satışa...

“Hakikat” 8 Ekim’de vizyonda

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
06 Ekim 2021 Çarşamba 11:28
0 Okunma
“Hakikat” 8 Ekim’de vizyonda

DİNÇER KARACALAR

Osmanlı döneminin önemli düşünce adamı Şeyh Bedreddin’in hayatını konu alan “Hakikat”, seyirciyle buluşuyor. Hollywood yapımları “Cennetin Krallığı” ve “Son Samuray”a benzetilen film, 8 Ekim Cuma günü vizyona girecek.


Osmanlı İmparatorluğu’nun duraklama döneminde önemli bir yere sahip olan düşünce insanı Şeyh Bedreddin’in hayatı, “Hakikat” filmiyle beyazperdeye taşınıyor. Şeyh Bedreddin’i ünlü sanatçı Suavi’nin canlandırdığı yapım, 8 Ekim Cuma günü gösterime girecek.

NÂZIM’IN DESTANI
İLHAM VERDİ

Hakan Alak ve Ali Şahin’in birlikte yazıp yönettiği film, Nâzım Hikmet’in “Şeyh Bedreddin Destanı”ndan esinlenilerek hayata geçirildi. Filmde Suavi’nin yanı sıra Bülent Emrah Parlak, Saygın Soysal, Ali Barkın, Ezgi Esma Kürklü, Elif Nur Kerkük, Kerem Fırtına ve Sinan Tuzcu da rol aldı.

KOOPERATİF
YÖNTEMİYLE ÇEKİLDİ

Çekimleri Edirne, İzmit, İzmir ve İstanbul’da gerçekleştirilen “Hakikat”in en önemli özelliği; “kooperatif” yöntemiyle çekilen Orta Doğu’daki ilk, dünyadaki ikinci film olması. 129 kurum ve binlerce kişinin iştirakiyle çekilen yapım için “Cennetin Krallığı” ve “Son Samuray” benzetmesi de yapılıyor.

Anahtar Kelimeler:
Hakikat 8 Ekimde Vizyonda
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahta Kalesi'nde kazı çalışmaları yeniden başladı
Kahta Kalesi'nde kazı çalışmaları yeniden başladı
Eminönü İskelesi'nde benzeri Ayasofya'da olan kültür varlığı belirlendi
Eminönü İskelesi'nde benzeri Ayasofya'da olan kültür varlığı belirlendi
Altın Portakal'da 'ilkler' gecesi
Altın Portakal'da 'ilkler' gecesi
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans