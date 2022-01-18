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Hann yapım farkıyla korkularınızla yüzleşin

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
18 Ocak 2022 Salı 10:44
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Hann yapım farkıyla korkularınızla yüzleşin

Haber: Dinçer Karacalar

Türk sinemasında bir ilk

 

Sinema sektöründe aldığı öncü kararlarla adından söz ettiren Hann Yapım, 60’ar dakikalık korku ve gerilim temalı üçleme filmiyle Türkiye’de bir ilke daha imza atıyor. Mart ayından itibaren birer ay arayla vizyona girecek ve sadece 14 gün vizyonda kalacak filmler sinema sektörüne yeni bir yön verecek.

Korkularınızla yüzleşmeden onlardan kurtulamazsınız

Yapımcılığını Hann Yapım’ın yönetmenliğini ise Gökhan Murat Toktamışoğlu’nun üstlendiği üçleme (İlk Seans NMSM, İkinci seans AEEP, Son seans MTTH) mart ayından itibaren sinemaseverlerin karşısına çıkıyor. 60 dakikalık süresiyle Türkiye’de bir ilke imza atacak filmlerin adları fobilerin baş harflerinden oluşuyor. Her bir filmde tek başrol oyuncu yer alıyor. Filmin temel çıkış noktası korkuların zihnimizi esir alması ve korkularımızla yüzleşmek zorunda olması. Mart ayında vizyona girecek ve sadece 14 gün sinemaseverlerle buluşacak olan serinin ilk filmi “İlk seans NMSM” Metro istasyonunda fobileriyle uğraşan bir kızın hikayesini anlatıyor.

İlk Seans NMSM

Niktofobi; Karanlıktan korkma / Mizofobi; Kirlilikten korkma / Skiofobi; Gölgelerden korkma /  Musofobi; Fareden korkma bahsediyor.

Vizyon Tarihi: 04.03.2022  

İkinci Seans: AEEP 

Ablutofobi; Yıkanmaktan korkma / Eisoptrofobi; Aynalardan korkma / Emetofobi; Kusmaktan korkma / Pedofobi; Çocuklardan korkma anlatıyor.

Vizyon Tarihi: 01.04.2022  

Son Seans: MTTH

Monofobi; Yalnızlıktan korkma / Tanatofobi; Ölümden korkma / Tafefobi; Diri diri gömülmekten korkma / Higrofobi; Su ve yağmurdan korkma anlatıyor.

Vizyon Tarihi: 06.05.2022  

Türkiye’de sinema sektöründe bir ilke imza atacak projenin mimarı Hann yapım genel müdürü Onur Aşa, “ Türkiye’yi özellikle sinemaseverleri çok şaşırtacak bir proje yaptığımızı düşünüyoruz.Türkiye’de ve yurt dışında gerilim ve korku yapımlarına baktığımızda cinler, periler, paranormal olaylar ve seri katiller diyebiliriz. Biz bunlardan sıyrılıp daha çok insanların kendi hayatlarında karşılaştıkları, kendi yaşantılarını ele almaya çalıştık ve insanların fobileriyle alakalı bir psikolojik gerilim korku türünde Türkiye’de daha önce denememiş bir proje yaptık” dedi.

Yönetmen Görüşü: Gökhan Murat Toktamışoğlu

Korku ve gerilim temalı filmlerin aranılan başarılı ismi ve birçok alanda öncüsü yönetmen Gökhan Murat Toktamışoğlu yeni üçleme hakkında konuştu; “Seyircimizi bugüne kadar denenmemiş farklı bir tür bekliyor. Fobilerin insan aklını nasıl esir aldığını ve bir insana neler yaptırabileceğini izleyeceğiz. Proje fikri Hann Yapım genel müdürü Onur Aşa’ya ait. Aklında fobilere dayalı bir film serisi yapmak varmış. Ana proje noktalarını benimle paylaştıktan sonra her bir filmde işleyeceğimiz 4er adet fobi belirledik ve bu fobilere yönelik 60ar dakikalık senaryo yazdım. Farklı çarpıcı bir tür seyircilerini bekliyor” dedi. 

Künye

 

Yapım: Hann Yapım

Yapımcı: İlkem Şahin

Hikaye: Onur Aşa

Senarist ve yönetmen: Gökhan Murat Toktamışoğlu

Proje Tasarım: Onur Aşa

Genel Kordinatör: Murat Çiçek

Anahtar Kelimeler:
Hann Yapım Farkıyla Korkularınızla Yüzleşin
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