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Harbiye’de uluslararası sanatçıların sahne alacağı konserler başlıyor

Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu, uluslararası sanatçıların sahne alacağı 34 Calling’e ev sahipliği yapacak. Konserler serisi 11 Haziran’da başlayacak.

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
08 Haziran 2022 Çarşamba 18:43
Harbiye’de uluslararası sanatçıların sahne alacağı konserler başlıyor

İSTANBUL, (DHA)

Ulusal ve uluslararası çapta İstanbul’da gerçekleşen etkinliklerin ilk akla gelen adreslerden biri olan Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu, bu defa global platformlarda ilgiyle takip edilen sürpriz isimleri 34 Calling ile İstanbul’a çağırıyor.

KONSER PROGRAMI

Kültür AŞ’nin organizasyonuyla gerçekleşecek konser programı ise şöyle:

Serinin ilk konseri 11 Haziran’da Hooverphonic with Orchestra ile başlıyor. Kurulduğu 1995 yılından bu yana trip hop’u saykodelik, pop ve çok sesli elementlerle sentezleyen Belçikalı grup Hooverphonic, Türkiye’de ilk kez gerçekleştireceği orkestral performansıyla Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda olacak.

Müziğinde Doğu ve Batı’yı harmanlayan; eski enstrümanları modern ve türler arası seslerle birleştiren Mark Eliyahu’ya sahnede sürpriz isimlerin eşlik edeceği konser, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda adeta kamança rüzgârı estirecek.

34 Calling kapsamında Türkiye'deki sevenleriyle buluşacak olan gruplardan biri de Latin müziğin efsanesi Gipsy Kings by André Reyes! Fransa, İtalya, İngiltere ve İspanya olmak üzere Avrupa'nın farklı ülkelerinde büyük bir başarı elde ettikten sonra dünya çapında tanınmaya başlayan Gipsy Kings, 60 milyon albüm satışı ve sahne performanslarıyla 30 yılı aşkın süredir müzik listelerindeki yerini koruyor.

Kayıtlarını Constellation Records ile yayınlayan; post rock sahnesinin öncü ve en önemli gruplarından, Montreal’li grup Godspeed You! Black Emperor, 13 Temmuz’da Harbiye’de müzikseverlerle buluşacak

DHA

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Harbiyede Uluslararası Sanatçıların Sahne Alacağı Konserler BaşlıyorYeni Çağrı
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