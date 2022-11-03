Hedef 50 milyon turist, 44 milyar dolar gelir

ANTALYA - KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanÄ± Mehmet Nuri Ersoy, yÄ±lÄ±n 9 aylÄ±k dÃ¶neminde 4,5 milyondan fazla Alman turistin aÄŸÄ±rlandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, yÃ¼zde 13,1'lik payla AlmanlarÄ±n birinci sÄ±rada olduÄŸunu sÃ¶yledi. Ersoy, 2022 yÄ±lÄ± sonu itibarÄ±yla toplamda 50 milyon turist, 44 milyar dolar gelir hedefiyle yola devam edildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.



KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanÄ± Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'da Alman medya kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n organize ettiÄŸi ve Almanca konuÅŸulan turizm iÃ§in Ã¶nde gelen uzmanlarÄ±n katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± FVW Travel Talk Kongresi'nin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ programÄ±na katÄ±ldÄ±. Lara'da beÅŸ yÄ±ldÄ±zlÄ± bir otelde dÃ¼zenlenen kongreye Alman turizm sektÃ¶rÃ¼ temsilcilerinin yanÄ± sÄ±ra Antalya BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Muhittin BÃ¶cek, TÃ¼rkiye Otelciler Federasyonu (TÃœROFED) BaÅŸkanÄ± Sururi Ã‡orabatÄ±r, Akdeniz Turistik Otelciler ve Ä°ÅŸletmeciler BirliÄŸi (AKTOB) BaÅŸkanÄ± Erkan YaÄŸcÄ± ile Ã§ok sayÄ±da turizmci katÄ±ldÄ±.



KONUÅžMASINI ALMANCA YAPTI



KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanÄ± Ersoy, programdaki konuÅŸmasÄ±nÄ± Almanca yaptÄ±. TÃ¼rkiye'nin Avrupa'da en kÃ¶klÃ¼ iliÅŸkilere sahip olduÄŸu Ã¼lkelerin baÅŸÄ±nda Almanya'nÄ±n geldiÄŸini belirten Bakan Ersoy, aynÄ± zamanda en Ã¶nemli turizm pazarlarÄ±ndan biri olduÄŸunu da kaydetti. Ersoy, â€œAlmanya'daki iÅŸ ortaklarÄ±mÄ±zla bugÃ¼ne dek yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z tÃ¼m iÅŸ birlikleri iki taraf iÃ§in de Ã¶nemli kazanÄ±mlarla sonuÃ§landÄ±. Siz deÄŸerli tur operatÃ¶rleriyle gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸimiz bu toplantÄ±mÄ±zÄ±n da benzer ÅŸekilde verimli ve olumlu geÃ§eceÄŸine inanÄ±yorum" dedi.



ALMANYA 4.5 MÄ°LYON TURÄ°STLE BÄ°RÄ°NCÄ° SIRADA



YÄ±lÄ±n dokuz aylÄ±k rakamlarÄ±nda Alman ziyaretÃ§ilerin, Ã¶nceki yÄ±llarda olduÄŸu gibi ilk sÄ±rayÄ± baÅŸka Ã¼lkelere kaptÄ±rmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rdÃ¼klerini sÃ¶yleyen Ersoy, "Ocak-eylÃ¼l dÃ¶neminde 4,5 milyondan fazla Alman ziyaretÃ§iyi Ã¼lkemizde aÄŸÄ±rladÄ±k. Bu rakamla Almanya, TÃ¼rkiye'ye en Ã§ok ziyaretÃ§i gÃ¶nderen Ã¼lkeler sÄ±ralamasÄ±nda yÃ¼zde 13,1'lik oranla birinci sÄ±rada. Bu baÅŸarÄ±lar rastlantÄ±sal deÄŸil. KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ± olarak, Ã¼lkemizin turizm potansiyelini en iyi ÅŸekilde ortaya Ã§Ä±karmak, 'sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir bir turizm modeli' oluÅŸturarak tarihi deÄŸerlerimizin ve doÄŸamÄ±zÄ±n geleceÄŸini korumak ve uluslararasÄ± sahnede destinasyonlarÄ±mÄ±zÄ± en iyi ÅŸekilde tanÄ±tmak iÃ§in Ã§ok yÃ¶nlÃ¼ projelere imza atÄ±yoruz" dedi.



TANITIM Ä°Ã‡Ä°N 4 BÄ°N 500 UZMAN AÄžIRLANDI



2019'da kurulan TÃ¼rkiye Turizm TanÄ±tÄ±m ve GeliÅŸtirme AjansÄ±'nÄ±n (TGA), esnek yapÄ±sÄ±, hÄ±zlÄ± karar alÄ±p uygulama kabiliyeti ve uzman kadrosuyla Almanya'nÄ±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu 200'den fazla Ã¼lkede TÃ¼rkiye'nin tanÄ±tÄ±mÄ±nÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan Bakan Ersoy, ÅŸu an 10 tanÄ±tÄ±m filminin 200 Ã¼lkenin dijital kanallarÄ±, global veya ulusal TV kanallarÄ±nda izleyiciyle buluÅŸtuÄŸunu sÃ¶yledi. TGA'nÄ±n, PR alanÄ±nda da son derece kapsamlÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalar yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirten Ersoy, 2022 yÄ±lÄ±nda bugÃ¼ne dek 79 Ã¼lkeden basÄ±n mensubu, kanaat Ã¶nderi ve tur operatÃ¶rÃ¼ olmak 4 bin 500'e yakÄ±n kiÅŸinin TÃ¼rkiye'de misafir edildiÄŸini, yÄ±l sonuna kadar bu sayÄ±yÄ± 6 bine Ã§Ä±karmayÄ± hedeflediklerini aÃ§Ä±kladÄ±.



GOTÃœRKÄ°YE DÃœNYADA ÃœÃ‡ÃœNCÃœ SIRADA



Bu yÄ±l Almanya'dan basÄ±n mensubu, kanaat Ã¶nderi ve tur operatÃ¶rlerinden oluÅŸan 756 kiÅŸiyi aÄŸÄ±rladÄ±klarÄ±nÄ± aktaran Ersoy, â€œFarklÄ± destinasyonlarÄ± deneyimleme fÄ±rsatÄ± saÄŸladÄ±k. DÃ¼nyanÄ±n en baÅŸarÄ±lÄ± dijital platformlarÄ±ndan biri olan GoTÃ¼rkiye portalÄ±, Ã¼lkemizin kÃ¼ltÃ¼r ve turizm alanÄ±nda sahip olduÄŸu her ayrÄ±calÄ±ÄŸÄ±, Ã¶zgÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ ve deÄŸeri sÃ¼rekli gÃ¼ncellenen 104 alt marka ve destinasyonda, 3 bine yakÄ±n baÅŸlÄ±kta tÃ¼m dÃ¼nyaya tanÄ±tÄ±yor. GoTÃ¼rkiye, yÄ±l baÅŸÄ±ndan bu yana 125 milyon ziyaretÃ§i aldÄ±. GoTÃ¼rkiye Instagram sayfasÄ± ise 2 milyondan fazla takipÃ§isi ile en yÃ¼ksek takipÃ§ili Ã¼lke hesaplarÄ±nÄ±n Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼sÃ¼ konumunda" dedi.



Ä°STANBUL RESTORANLARI MICHELIN REHBERÄ°'NDE



TÃ¼rkiye'nin, turizm sektÃ¶rÃ¼ sÃ¶z konusu olduÄŸunda konseptinin sadece deniz- kum- gÃ¼neÅŸle sÄ±nÄ±rlandÄ±rÄ±lamayacaÄŸÄ±na dikkat Ã§eken Ersoy, dÃ¼nya turizmine yÃ¶n verecek Ã¶lÃ§Ã¼de zenginliÄŸe ve Ã§eÅŸitliliÄŸe sahip bir Ã¼lke olduÄŸunu vurguladÄ±. Ersoy, â€œEÅŸsiz bir kÃ¼ltÃ¼rel mirasa ev sahipliÄŸi yapan ve bugÃ¼n dÃ¼nyanÄ±n en dinamik metropollerinden biri olan Ä°stanbul, bildiÄŸiniz gibi geÃ§tiÄŸimiz ay Michelin Rehberi'ne katÄ±ldÄ±. Michelin'in 11 Ekim'de Ä°stanbul'da dÃ¼zenlediÄŸi tÃ¶rende, 4 restoranÄ±mÄ±z 1 Michelin YÄ±ldÄ±zÄ±, 1 restoranÄ±mÄ±z ise 2 yÄ±ldÄ±z almaya layÄ±k gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. AyrÄ±ca toplam 53 restoranÄ±mÄ±z Michelin Rehberi'nde tavsiye edilen restoranlar arasÄ±na girdi. Michelin Rehberi'nin Ä°stanbul'a gÃ¶sterdiÄŸi bu ilgi, TÃ¼rkiye'nin gastronomi turizminde de Ã¶n sÄ±ralarda olduÄŸunun kanÄ±tÄ±dÄ±r" diye konuÅŸtu.



ARKEOLOJÄ° TURÄ°ZMÄ°NDE DE Ä°LK SIRADA



TÃ¼rkiye'nin, arkeoloji turizminde de adÄ±nÄ± ilk sÄ±ralara yazdÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren Ersoy, â€œDÃ¼nyanÄ±n 'en yoÄŸun' ve 'nitelikli' arkeolojik Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na imza atan TÃ¼rkiye, 2021 yÄ±lÄ±nda 670 noktada kazÄ±lar gerÃ§ekleÅŸtirerek dÃ¼nyada birinci oldu. TaÅŸ Tepeler adÄ±yla ÅžanlÄ±urfa dolaylarÄ±nda hayata geÃ§irdiÄŸimiz proje, Neolitik Ã‡aÄŸ'a iliÅŸkin sunduÄŸu Ã§Ä±ÄŸÄ±r aÃ§an verilerle dÃ¼nya arkeoloji Ã§evrelerinin yakÄ±ndan takip ettiÄŸi bir Ã§alÄ±ÅŸma haline geldi. Cumhuriyetimizin 100â€™Ã¼ncÃ¼ yÄ±lÄ±nda, 2023'te ÅžanlÄ±urfa'da 'DÃ¼nya Neolitik Kongresi'ni dÃ¼zenleyeceÄŸiz ve TaÅŸ Tepeler'e dair son bilgileri burada tÃ¼m dÃ¼nyaya duyuracaÄŸÄ±z" dedi.



KRUVAZÄ°YER TURÄ°ZMÄ°NDE Ä°STANBUL HEDEFÄ°



Kruvaziyer turizmine de Ã¶zel Ã¶nem verdiklerini sÃ¶yleyen Ersoy, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:



â€œGeÃ§tiÄŸimiz yÄ±l Ä°stanbul'da hizmete aÃ§tÄ±ÄŸÄ±mÄ±z Galataport LimanÄ± kÄ±sa sÃ¼rede dÃ¼nyanÄ±n en beÄŸenilen kruvaziyer limanlarÄ±ndan biri konumuna yÃ¼kseldi. Ä°stanbul'un Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki senelerde Avrupa'daki cruise destinasyonlarÄ± arasÄ±nda ilk sÄ±raya yerleÅŸmesini planlÄ±yoruz. YÄ±l sonuna kadar Ä°stanbul'un kruvaziyerde gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ talebi karÅŸÄ±layacak yeni bir port ihalesi gerÃ§ekleÅŸtirmek de hedeflerimiz arasÄ±nda. Ä°stanbul'un Avrupa'nÄ±n yeni 'homeport'u olmasÄ± yolunda Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±zÄ± hÄ±z kesmeden sÃ¼rdÃ¼receÄŸiz."



YIL SONU TURÄ°ZM HEDEFLERÄ°



Ä°stanbul HavalimanÄ±'na ayrÄ± bir parantez aÃ§mak istediÄŸini belirten Ersoy, 330 ÅŸehre doÄŸrudan uÃ§uÅŸ yapÄ±lan bu havalimanÄ±nÄ±n, dÃ¼nyanÄ±n en iyi havalimanlarÄ± arasÄ±nda yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti. Antalya HavalimanÄ±'nÄ±n kapasitesinin 2 katÄ±na Ã§Ä±karÄ±lmasÄ± iÃ§in de Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirten Ersoy, yÄ±l sonuna iliÅŸkin turizm hedeflerini de ÅŸÃ¶yle aÃ§Ä±kladÄ±:



"TÃ¼rk turizminde yepyeni bir dÃ¶nemin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne seren tÃ¼m bu geliÅŸmeler, Ã¼lkemizin Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki dÃ¶nemde yakalayacaÄŸÄ± baÅŸarÄ±larÄ±n sadece kÃ¼Ã§Ã¼k bir kÄ±smÄ±nÄ± oluÅŸturuyor. TÃ¼rkiye turizmi, bundan sonra da yoluna rekorlarla devam edecek. YÄ±l sonuna kadar 50 milyon turist, 44 milyar dolar hedefi ile yolumuza devam ediyoruz."



ANTALYA'YA 2 MÄ°LYON 670 BÄ°N ALMAN TURÄ°ST



Antalya BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Muhittin BÃ¶cek ise yÄ±lÄ±n 10 aylÄ±k dÃ¶neminde Antalya'ya gelen yabancÄ± turist sayÄ±sÄ±nÄ±n 12 milyon 800 bine yakÄ±n olduÄŸunu belirterek, yÄ±l sonunda bu sayÄ±nÄ±n 13,5 milyona ulaÅŸmasÄ±nÄ± beklediklerini sÃ¶yledi. BÃ¶cek, â€œEkim ayÄ± sonu itibarÄ±yla 2 milyon 670 bin Alman turisti aÄŸÄ±rladÄ±k ve bu rakam son 5 yÄ±lÄ±n en yÃ¼ksek sayÄ±sÄ±dÄ±r" dedi.Â