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Hurda otomobil parçalarından gitarcı yaptı

Düzce’de, motor tamircisi Murat Çetin, hurda otomobil parçalarından insan boyunda gitar çalan rock müzik sanatçısı yaptı. Murat Çetin bundan sonraki hedefinin 3 metre boyunda asker yapmak olduğunu söyledi.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
08 Ekim 2020 Perşembe 11:19
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Hurda otomobil parçalarından gitarcı yaptı

DÜZCE - Düzce Küçük Sanayi Sitesi’nde motor ustası olarak çalışan Murat Çetin, hurda otomobil parçalarını sanat eserlerine çeviriyor. Murat Çetin daha önce robot görünümlü bir eser yaparken, bu kez hurda otomobil parçalarından gitar çalan rock müzik sanatçısı yaptı. Murat Çetin eserlerini iş yerinde sergilerken, araçlarını tamir için getirenler eserleri ilgiyle inceliyor. 

Çetin, eseri 3 ayda yaptığını belirterek, "Bu yaptığımız eser, araçların deforme olan parçalarından yapıldığı için bitim süresi de tamire gelen araçlara bağlı. Bazen 1 ay bazen 3 ay sürüyor. Bunları gören müşterilerimiz bir sonraki gelişlerinde çocuklarıyla geliyorlar. Fotoğraf çekiyorlar. Fotoğraflarını sosyal medyada paylaşıp yorumları bizimle paylaşıyorlar. Güzel hoş sohbet oluyor. Tepkiler güzel” dedi. 

Hurda parçalardan minyatür motosiklet, fotoğraf makinesi, otomobil ve objeler de yapan Çetin, bundan sonraki projesinin ise 3 metre yüksekliğinde Türk bayrağı taşıyan bir asker yapmak olduğunu söyledi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Hurda Otomobil ParçalarıGitarcıDüzceMurat Çetin
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