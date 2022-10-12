‘İçimdeki Ses’ Filmi Ödüle Doymuyor

HABER: BETÜL FIRAT

Yönetmen Selam Emre Dağıtmaz'ın yönettiği ‘İçimdeki Ses’ isimli film 4 yabancı festivalden ödül alarak Türkiye'nin adını dünyaya duyurdu.

Selam Emre Dağıtmaz'ın yönettiği, "İçimdeki Ses" filmi Lift-Off Sessions October 2022/England, Student World Impact Film Festival 2022/ABD, Europe Independent Movie Festival (EIMF)/İngiltere ve Hellbound Horror Festival 2022/Avusturalya film festivallerinden ödül kazandı. Filmin kısa özetinde; Aslı, hasta olan sevgilisi Ferman'dan ayrılır. Ayrılığı hazmedemeyen Ferman, Aslı ve arkadaşlarını öldürmeye karar verir. Filmde bu aşamadan itibaren bilinçaltı oyunu başlıyor. Bu aşk için cinayete teşebbüs müydü yoksa bir akıl oyunu muydu? teması işleniyor.

"FARKLI SENERYOLARI TERCİH EDİYORUZ"

Her zaman farklı senaryoları tercih ettiğimden ötürü bu senaryoyu çok beğendiğini belirten filmin yönetmeni Dağıtmaz’ın, filmi nasıl çekmeye karar verdiklerini anlatırken, "Önce Mehmet Şerif ve Savaş'la konuştuk. Okey dedikten sonra senaryo yazmaya başladık. Daha sonra yapımcı Derman Aksoy ile görüştük. Ondan da onayı alınca artık Start verebiliriz dedik. Sırasıyla bütün oyuncularla görüştük. Karaktere uygun oyuncuları tek tek aradık. İçlerinden eleme yaptık. En uygun oyuncuların bu arkadaşlar olacağına karar verdik. Ardından ivedi bir şekilde çekim planlamasını yaptı ve çekimlere başladık" dedi.

"HEDEF 10 ETKİNLİKTE DERECEYE GİRMEK"

Her film setinde olduğu gibi filmin çekimi esnasında kendi setlerinde de aksaklıklar olduğunu belirten Dağıtmaz’ın, "Ama üstesinden gelmeyi başardık. Sonuç olarak hepimizin beğeneceği bir iş çıkardık ortaya. Bu önemliydi. Öncelikle bizim beğenmemiz gerekiyordu. Festivallerden derece yaptıkça da yaptığımız işin ne kadar doğru olduğunu daha iyi anladık. Şu anda 4 seçkinlik aldık ama benim açık söyleyeyim hedefim 10 etkinlikte dereceye girmek. Evet, ilk orta metraj filmim oldu bu. 10 seçkinlik benim için başarı. 10 seçkinlik artı ödül aldıktan sonra kayıp Liman projesine başlamayı planlıyorum" diye konuştu.

"AYNI EKİP İLE YENİ PROJE DÜŞÜNÜYORUZ"

Aynı ekiple yeni proje düşündüğünü vurgulayan Dağıtmaz’ın, "Yeni bir proje planlarımız var. O proje ile alakalı detay vermek istemiyorum açıkçası. Ama çok daha sürükleyici bir proje gelecek onu söyleyebilirim. Ayrıca tüm ekip arkadaşlarıma özverili çalıştığı için şükranlarımı sunuyorum. Ekip ruhunun ne olduğunu en baştan beri onları anlattım. Sağ olsunlar beni anladılar ve bu projede de onu yansıtıp başarılı bir şekilde sonlandırdı. Emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyorum" diye belirtti.

"PROJEYE İNANDIM"

Ödüle doymayan filmde Sinan karakterini canlandıran erkek oyuncusu Mehmet Şerif Bilbay, İçimdeki ses projesi kendisine yönetmen Dağıtmaz tarafından Sinan karakteri teklifiyle geldiğinde projeyi inceledikten sonra çok hoşuma gittiğini belirterek, "Projeye inandım Burada hoşuma giden konusu ve karakter analizi Sinan karakterini oynarken zorlanmadım sanki üzerime biçilmiş gibiydi ve İçindeki Ses projesine dâhil oldum. Ekip ruhu çok güzel ve sıcaktı. Özellikle yönetmen koltuğunda olan yönetmenimizin oyunculara yaklaşımı çok samimiydi bu projede güzel insanlar tanıdım. Yönetmenimiz Sayın Selam Emre Dağıtmaz’a çok teşekkür ederim" şeklinde konuştu.