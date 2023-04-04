İki kültür mirası daha UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras listelerine aday gösterildi

ANKARA AA- Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Geleneksel Tulum Yapımcılığı, Türkiye'nin moderatörlüğünde Kuzey Makedonya ile ortak dosya olarak İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne aday oldu.

Altıneller Geleneksel El Sanatları Festivali ise ulusal dosya olarak İyi Koruma Uygulamaları Listesi'ne aday gösterildi.

Türkiye, en çok kültürel değer kaydettiren ikinci ülke olacak

Türkiye, UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras listelerine kaydettirdiği 25 kültürel değeri ile dünyada 3'üncü sırada yer alıyor.

Geçen yıl 5 yeni kültürel değeri 2023 yılında değerlendirilmek üzere UNESCO'ya sunan Bakanlık, kayıtlı kültürel değer sayısını bu yıl aralık ayı itibarıyla 30'a yükseltecek.

Böylece Türkiye, listelere en fazla kültürel değer kaydettiren ülkeler sıralamasında ikinciliğe yükselecek.