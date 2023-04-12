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İlk Kez İlhan Berk Şiirleri Seslendirilecek

İş Sanat’ın sezon boyu edebiyatımızın usta yazarlarının eserlerini izleyicilerle buluşturduğu, yoğun ilgi gören dinletileri, İlhan Berk şiirlerinden derlenen “Sen Gel Bizi Yeni Vakitlere Çıkar” başlığı ile devam ediyor.

12 Nisan 2023 Çarşamba 19:29
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İlk Kez İlhan Berk Şiirleri Seslendirilecek

İSTANBUL- İlhan Berk’in çoğunlukla aşk, evren, doğa temalarını işlediği şiirlerinin, şairin uzun yıllar yaşadığı kent olan Bodrum dekoruyla sahneye taşındığı dinleti, ilk kez 17 Nisan Pazartesi20.30’da İş Kuleleri Salonu’nda seyirciyle buluşuyor.

Atilla Birkiye’nin düzenlediği, müzik yönetmenliğini Serdar Yalçın’ın üstlendiği, Mehmet Birkiye’nin sahneye uyguladığı dinletide hikâyeleri Metin Belgin, Bülent Emin Yarar, Hakan Gerçek, Aslı Yılmaz seslendirirken, Seda Subaşı (keman) ve Şemsa İdil Ural (çello) müzikle eşlik edecek. 

HABER: MEHTAP CANAN ŞAHİNGİL 

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

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