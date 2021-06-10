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İlknur Özkuş'a Bir Ödülde Mood'dan

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
10 Haziran 2021 Perşembe 13:51
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İlknur Özkuş'a Bir Ödülde Mood'dan

HABER: DİNÇER KARACALAR

Magazin dünyasının lokomotif yayınları arasında yer alan Mood dergisinin bu yıl yedincisi düzenlenen ödül gecesinde başarılı isimlere ödülleri takdim edildi.

Sanat , Spor ve Medyanın bir araya geldiği görkemli törende Soner Sarıkabadayı, Hande Ünsal , Azra Akın ve birçok ünlü isim ödül aldı.

12. ÖDÜL MOOD DERGİSİNDEN 

Yaptığı çalışmalar ve ürünleri ile 12. Kez ödüllendirilen İlknur Özkuş gecenin en fazla ödül alan isimlerindendi. 

Uğur Arslan ve Tuğba Altıntop'un sunduğu törende konuklar şıklıkları ile dikkat çekti

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İlknur Özkuşa Bir Ödülde Mooddan
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