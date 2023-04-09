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İmren Erşen’den Zeytin Ağaçlı Destansı Sergi

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen’in yakın arkadaşı, gecekondu ve çiçekli kadın resimleri ile tanınan ünlü ressam İmren Erşen’in “Destansı Zeytin Ağaçları Resim Sergisi” görkemli bir açılış töreniyle sanatseverlerin izlenimine sunuldu.

09 Nisan 2023 Pazar 16:03
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İmren Erşen’den Zeytin Ağaçlı Destansı Sergi

ESKİŞEHİR - Yıl boyunca birbirinden özel sergilere ev sahipliği yaparak resim, cam ve seramik sanatı ile sanatseverlerin göz bebeği olan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Kent Müzeleri Kompleksi, çok özel bir sergiye daha ev sahipliği yapıyor.

Eskişehirli ünlü ressam İmren Erşen'in Bodrum yarımadasında köy köy gezerek 100 yaşın üstündeki zeytin ağaçlarını defterlerine çizdiklerinden hareketle başlattığı çalışma, "yerinde eskiz alma yöntemi" ile oluşturularak sergiye dönüştürüldü.

Erşen'in bakış açısıyla zeytin ağaçları, yaşayan canlı birer insan gibidir; onların karakterlerini ve yapısal özelliklerini yansıtmaktadır.” fikriyle ortaya çıkan “Destansı Zeytin Ağaçları Resim Sergisi” Büyükşehir Belediyesi Kent Müzeleri Kompleksi’nde düzenlenen görkemli bir açılışla sanatseverlerle buluştu.

Açılışa Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Senem Ekinci, bürokratlar, akademisyenler, öğrenciler, davetliler ve Eskişehir’in yanı sıra Ankara, İstanbul gibi birçok şehirden gelen çok sayıda sanatsever katıldı.

Açılışta kısa bir konuşma yapan ressam İmren Erşen, “Burada olduğunuz için çok mutluyum. Güzel bir sergi olsun ve baharlar getirsin.” dedi.

Lise arkadaşı İmren Erşen’e böylesi anlamlı bir sergiyi oluşturduğu için teşekkür eden Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen de, “İmren’i büyük bir gıptayla izliyorum. Doğup büyüdüğü, ilk orta ve lise eğitimini gördüğü Eskişehir sonrası, Ankara’da resim sanatına olan büyük ilgisi ve sergileri ile ülkemizin sanat hayatına çok büyük katkıları oldu. Sergilerine katılıyordum. Biliyorum köylere, el işlerine çok meraklıydı. Oyalara karşı aşkı vardı. Büyük bir koleksiyon oluşturdu. Adını da ölümsüzleştiren Oya Müzesi ile Eskişehir’e çok güzel bir hediye sundu. Çok teşekkür ediyorum.” dedi. Büyükerşen konuşmasında lise döneminde İmren Erşen ve arkadaşları ile birlikte gerçekleştirdikleri sanatsal çalışmalarından da bahsetti.

“Destansı Zeytin Ağaçları Resim Sergisi” ile İmren Erşen’in bugünkü Türkiye’nin ekonomisi, çevresi ve şehircilikle ilgili sorunlarına da dikkat çektiğini ifade eden Büyükerşen, “Zeytin ağacının yolculuğu, insanın yaşadıklarının da bir özeti gibi. Bu güzel eserlerin bulunduğu sergiye herkesi davet ediyor, bir kez daha tebrik ediyorum.” diye konuştu.

Konuşmaların ardından serginin açılışı gerçekleştirildi. Başkan Büyükerşen, İmren Erşen ve sanatseverler birlikte sergiyi gezerken, Büyükerşen eserleri tek tek inceledi. Sanatseverler bu özel sergiyi tarihi Odunpazarı bölgesinde bulunan Büyükşehir Belediyesi Kent Müzeleri Kompleksi Sergi Salonu’nda görebilecekler.

Yer gök oya” teması ile Anadolu halk sanatının el emeği göz nuru en güzel örneklerinin bulunduğu “İmren Erşen Oya Müzesi”ne 60 yıldan fazla köy köy gezerek topladığı 8 bin parçalık oya ve eşsiz halk sanatı örneklerini bağışlayan ünlü ressam İmren Erşen, Başkan Büyükerşen’in desteğiyle eşsiz eserleri Eskişehir’e kazandırmıştı.

HABER: ERCAN AYDIN 

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
İmren Erşenden Zeytin Ağaçlı Destansı Sergi
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