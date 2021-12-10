İnsana Farklı Bir Açıdan Bakan Sanatçı: Ayşe Betil

HABER: DİNÇER KARACALAR

Ağırlıklı olarak figüratif çalışmalar üreten Ayşe Betil, çalışmalarında dış dünyayı dışarı atarak; iç dünyasını serbest bıraktığı sanat kariyerinde Ekspresyonist akımın etkisinde zaman zaman realist çalışmalarla ilerlemektedir. Portre çalışmalarında dikkat çeken figürlerin yüz ifadeleridir. Duygunun birbirinden farklı tonlarını tuvale yansıtırken sanatçı, zihnini serbest bırakmaktadır. Portre çalışmalarında figürlerin yüzlerine odaklanıldığında psikolojik bir derinlik gözlemlenmektedir. Bu derinlik zaman zaman alaylı, hüzünlü, çoçuksu veya sevinç dolu olabilir. Ayşe Betil, kağıt üzerine kara kalem çalışmalar üretmekle birlikte tuval üzerine yağlı boya çalışmaları da mevcuttur.

8 Aralık tarihinde Karl&Ein Art Gallery’de gerçekleşecek olan “İz” isimli karma sergiye katılan Betil, insan yaşamındaki izlere odaklanıyor. Sergi, bireyin yaşamında derin izler bırakan konulara eğilirken söz konusu tahribatın bedendeki etkilerini sanatçıların yorumlarıyla anlatmayı hedefliyor. 18 Aralık tarihine kadar devam edecek sergide Ayşe Betil’in beş eseri yer alıyor.

Ayrıca 11 Aralık tarihinde Luna Grande’de “A Coffee Break” isimli bir sergide daha yer alacak olan başarılı sanatçı, 12 Aralık tarihinde ise La Visione Art Gallery’de “Miracle” isimli disiplinler arası karma sergiyle sanatseverlerle buluşuyor.