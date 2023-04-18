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İş Sanat'tan Zeki Faik İzer Sergisi

İş Sanat Kibele Sanat Galerisi, 1988 yılında aramızdan ayrılan ressam Zeki Faik İzer’in “Paris, İstanbul, Nice” başlıklı sergisini, sanatçının doğumunun 118’inci yılında sanatseverlerle buluşturuyor.

18 Nisan 2023 Salı 01:44
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İş Sanat'tan Zeki Faik İzer Sergisi

İSTANBUL- Kübizmle başladığı sanat hayatına ilerleyen dönemlerde desenler ve soyut figürlerle devam eden İzer’in eserleri 15 Nisan’dan itibaren her gün Kibele Sanat Galerisi’nde ücretsiz izlenebilir.

Düzensizliğine müzikalite ve ritim vermeyi çok iyi bilen, sanatını “Ritmi desende buldum: Bazen hareketli, bazen sükûnet içinde” sözleriyle tanımlayan Zeki Faik İzer eserleri hep coşku doludur. Resimlerinde içten gelen doğal bir kendiliğindenlik, neşe, dinamizm ve enerji hissedilir. Tuvallerindeki renkler, kıvrak fırça kullanımı ile oluşturulan lekeler ve dokular üst üste gelerek, resimde ifade edilmeye çalışılan düşünceyi ve duyguyu en üst seviyeye taşıyarak izleyene yansıtır. 

Torunu Prof. Ayşegül İzer, sanatçıyı şöyle anlatıyor, “Doğayı olduğu gibi tasvir etmek yerine, sanatçı, duyguları ve iç dünyasını ortaya koymalı, gerçek olanın biçimini bozarak, kendi öznel duygularını ifade etmeye çalışmalı. Formüllerden ancak orta kaliteli sanat eseri çıkar. Fakat formüller, şaheser resimlerden çıkmıştır.” 

Prof. Ayşegül İzer ile Emre Zeytinoğlu’nun birlikte hazırladığı sergi, çeşitli koleksiyonlardan ödünç alınan eserlerin yanı sıra, aile arşivinde bulunan ve ilk kez gün yüzüne çıkarak izleyici ile buluşacak Zeki Faik İzer yapıtlarından oluşuyor. 

HABER: BÜLENT ÇAMCI 

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
İş Sanattan Zeki Faik İzer Sergisi
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