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İş Sanat’tan Ara Tatil ve Bayramda Ücretsiz Atölyeler

İş Sanat, ara tatil, bayram ve 23 Nisan’da İstanbul Eminönü’nde bulunan Türkiye İş Bankası Müzesi ve Ankara Ulus’ta bulunan İktisadi Bağımsızlık Müzesi’nde farklı yaş grubundaki öğrencileri, yepyeni ve birbirinden renkli atölyeler ile ağırlıyor.

14 Nisan 2023 Cuma 16:00
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İş Sanat’tan Ara Tatil ve Bayramda Ücretsiz Atölyeler

İSTANBUL - İstanbul Eminönü’nde bulunan Türkiye İş Bankası Müzesi’nde farklı yaş gruplarına yönelik “Cumhuriyet Postası”, “Müze Hatıram”, “Dünyanın Parası Atölyesi”, “Afişte Cumhuriyet Var” atölyeleri düzenleniyor. 

Baharı karşılamaya hazırlanırken İş Sanat’ın Cumhuriyetimizin 100. Yılına özel olarak hazırladığı iki atölyeden biri olan “Cumhuriyet Postası”, Yaşasın Cumhuriyet Sergisi kapsamında düzenlenen atölye sergi turu ile başlıyor. Yeni bir devletin gelişimine tanıklık eden öğrenciler, sergideki pul örneklerini inceliyor. Atölyeye katılacak öğrenciler, kartpostallarını keçeli boyalarla renklendirerek, tasarımlarını dönem pulları replikalarıyla tamamlıyor. 

“Afişte Cumhuriyet Var” başlıklı bir diğer yeni atölyede ise Yaşasın Cumhuriyet Sergi turu gerçekleştirilirken, öğrenciler, sergide bulunan “İstiyoruz” afişinden yola çıkarak kuru boyalarla kendi afişlerini tasarlıyor.

HABER: MEHTAP CANAN ŞAHİNGİL 

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
İş Sanattan Ara Tatil Ve Bayramda Ücretsiz Atölyeler
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