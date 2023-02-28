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İskenderun'da ağır hasar gören Aziz Nikola Kilisesi 151 yıl sonra aynı kaderi yaşadı

İskenderun'da deprem sonucu ağır hasar gören Aziz Nikola Rum Ortodoks Kilisesi'nin cemaati, 151 yıl önceki depremde de yıkımla yüz yüze gelen kilisenin yeniden ibadete açılacağı günü bekliyor.

28 Şubat 2023 Salı 13:50
İskenderun'da ağır hasar gören Aziz Nikola Kilisesi 151 yıl sonra aynı kaderi yaşadı

Hatay

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen İskenderun'daki Aziz Nikola Rum Ortodoks Kilisesi'nin bir kısmı yıkıldı.

İskenderun Rum Ortodoks Kilisesi Fukara Vakfı Başkanı Cem Teymur, AA muhabirine, yıkımın ardından kilisenin ibadete kapatıldığını söyledi.

Kilisenin aynı kaderi yapıldıktan kısa bir süre sonra da yaşadığını aktaran Teymur, "1860'lı yıllarda inşasına başlanmış, yapılmış, ibadete açılmış ve 1872 yılında Hatay'da meydana gelen yine büyük, yıkıcı depremde hasar görmüş ve 1876 yılında tekrar ibadete açılmış." dedi.

Teymur, yaşadıkları felaketi kısa sürede atlatmayı ümit ettiklerini vurgulayarak, kilisenin ciddi anlamda hasar gördüğünü ifade etti.

Yaralarını sardıktan sonra kilisenin kısa sürede ibadete açılmasını ümit ettiklerini belirten Teymur, "Ön cephe tamamen yıkıldı. Arka tarafları doğu ve batı cephesindeki duvarlar tamamen ayrıldı. Aziz Nikola kilisemiz ciddi bir tahribata uğradığı için zaten bir ibadetin olması söz konusu değil. Zaten herhalde ya önemli bir restorasyon olacak ya da yıkılacak orası." diye konuştu.

"Güzel günleri yine birlikte yaşayacağız"

Umutlarını kaybetmediklerini dile getiren Teymur, şunları kaydetti:

"Çok büyük bir felaket. Gerçekten halen bunun şoku içerisindeyiz. Deprem sabahı bu sarsıntıyı yaşadığımızda hayatta kaldığımıza sevinemiyorum. Çünkü birçok eşimiz, dostumuz, arkadaşımız hayatını kaybetti. İlimizde ve diğer illerimizdeki vatandaşları da tabii ki düşünüyorum. Burası bizim vatanımız, burası bizim vatan topraklarımız, burası bizim mutluluğu paylaştığımız, acıyı paylaştığımız kentimiz. İnşallah güzel günleri yine birlikte yaşayacağız."

AA

Anahtar Kelimeler:
IskenderunAziz Nikola Kilisesi
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