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İslamofobi ve yabancı karşıtlığına Yunus Emre’nin dilinden cevap vereceğiz

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, İslamofobi ve Avrupa'daki yabancı karşıtlığına Yunus Emre’nin dilinden cevap vereceklerini ifade ederek, “Başta gurbetçilerimize, vatandaşlarımıza olmak üzere pek çok yabancılara dönük yapılan çalışmalara karşı Yunus Emre'nin dilinden, lisanından doğru mesajları vereceğiz. Tarihimizde hiçbir zaman başka inançlara, diller, kültürlere saygısızlık yapılmamıştır. Her zaman onlar himayemizde, en güzel şekilde korunmuştur, yaşatılmıştır” dedi.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
12 Kasım 2020 Perşembe 17:12
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İslamofobi ve yabancı karşıtlığına Yunus Emre’nin dilinden cevap vereceğiz

ESKİŞEHİR - Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Yunus Emre'nin vefatının 700’üncü yılı dolayısıyla UNESCO’nun 2021 yılını ‘Yunus Emre Yılı’ ilan etmesinin ardından Eskişehir’de düzenlenen ‘2021 Yunus Emre Anma Yılı Hazırlık’ toplantısına katıldı. Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız tarafından karşılanan Bakan Yardımcısı Çam, Valilik şeref defterini imzaladıktan sonra toplantı salonuna geçti. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un Yunus Emre ile ilgili özel bir çalışmanın yapılması talimatını verdiğini ifade eden Bakan Yardımcısı Çam, bu kapsamda hazırlıklara başladıklarını söyledi.

İslamofobi ve Avrupa’da yaşanan yabancı karşıtlığına Yunus Emre’nin dilinden cevap vereceklerini kaydeden Çam, “İslamofobi mücadelesinde Türkiye'nin en güzel şekilde, doğru mesaj iletmesi konusunda Yunus Emre Hazretlerine iltica edeceğiz. Anadolu'nun, insanımızın, İslam'ın güzel şekilde yaşaması, vahiye dayanan en güzel şekilde aldığı mesajları insanlık adına en güzel şekilde ortaya koyan bir çabayı, çalışmayı bu vesileyle ortaya koyacağız. Avrupa'da yaşanan marjinal, radikal hareketler başta gurbetçilerimize, vatandaşlarımıza olmak üzere pek çok yabancılara dönük yapılan çalışmalara karşı Yunus Emre'nin dilinden, lisanından doğru mesajları vereceğiz. Tarihimizde hiçbir zaman başka inançlara, diller, kültürlere saygısızlık yapılmamıştır. Her zaman onlar himayemizde, en güzel şekilde korunmuştur, yaşatılmıştır. Anadolu insanını en güzel şekilde anlatacak lisan Yunus Emre'nin lisanı olacaktır. Diplomatik, siyasi, kültürel, sanatsal her alanda çok yönlü çalışmalar yapacağız” dedi.

KORONA İKİNCİ REKORA ENGEL OLDU

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, geçen yıl turizm gelirleri ve turist sayısı açısından tarihin en önemli rekorlarının kırıldığını söyledi. Ancak bu yıl pandemi nedeniyle rekorun yenilenemediğini anlatan Çam, “Önümüzdeki yıl da pandemi meselesi çözülürse bu artarak devam edecek. Normal şartlarda hedeflere ulaşabilseydik, 58 milyon turistle ikinci bir rekoru bu yıl da kıracaktık. Bu mümkün olmadı. İnşallah eksiklerin giderilmesi, hazırlanması konusunda önemli çalışmaları ülkemiz, devletimiz yapıyor. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere hükümetimiz, Bakanımız ve bakanlığımız çok kapsamlı bir çalışmayla sektörü muhafaza etmek, yaşatmak üzerinden tedbirler ve çalışmalar yürüttüler. Birçok hazinemizin olduğu yerlerin dünyaya aktarılması konusunda önemli çalışmalar yapılıyor” diye konuştu.

Konuşmaların ardından basına kapalı olarak devam eden 2021 Yunus Emre Anma Yılı Hazırlık toplantısında Bakan Yardımcısı Serdar Çam ve Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız’ın yanı sıra Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Başkanı Prof. Dr. Şeref Taş, Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Bilal Çetin, TİKA Başkan vekili Serdar Kayalar da yer aldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kültür Ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar ÇamİslamofobiAvrupa
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