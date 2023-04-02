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İstanbul Düşünce Enstitüsü Ailesi İftar Programında Buluştu

İftar programına iş insanları, siyasiler, akademisyenler, şairler, yazarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve basın mensuplarından oluşan seçkin bir davetli grubu katıldı. Yoğun katılımın olduğu gözlemlenen iftar programında davetliler dostlarıyla bir araya gelerek özlem giderdiler ve aynı sofrada yer alıp iftar açmanınım manevi huzurunu hep birlikte yaşadılar

02 Nisan 2023 Pazar 13:39
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İstanbul Düşünce Enstitüsü Ailesi İftar Programında Buluştu

İSTANBUL- İftar Sonrası program; İstanbul Düşünce Enstitüsü Başkanı ve AK Parti İstanbul 2.bölge Milletvekili Aday Adayı Mustafa Şatıroğlu Bey’in selamlama ve takdim konuşmasından sonra kürsüye davet edilen İstanbul Düşünce Enstitüsü (İDE) Amerika Birleşik Devletleri temsilcisi Dr. Frank Mismar Bey; Amerika ve Batılı devletlerin 14 Mayıs tarihinde gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı Türkiye Genel Seçimlerine bakışı üzerine analizler yaptığı sunumu ile devam etti.

İkinci yılına giren enstitü yayın organı Milli Düşünce Gazetesi’nin Mart sayısı günün anlam ve önemine binaen misafirlere hediye edildi. Yoğun katılımın olduğu gözlemlenen iftar programınınsa son olarak toplu hatıra fotoğrafı çekilerek etkinlik tamamlanmış oldu. Başkan Şatıroğlu: “davetimize icabet edip gelen herkese sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz.” hitabıyla davetlileri uğurladı.

İftar gecesine; Prof. Dr. Süleyman Doğan, Prof. Dr. Cemalettin Kubat E. Vali Süleyman Kahraman, Türk Dünyası Day.Dern.Bşk. Halit Kanak, Dr. Hakan Arısan, Eyüp Bld.E.Bşk. Eyüp Uçak, İHSİAD Bşk. Nurullah Şahin, Mihrimah Sultan Camii İmamı İbrahim Hakkı Bilgin, Eski Belçika Diyanet Ateşesi Ahmet Yardım, Prof. Dr. Celal Erbay Eski Milletvekili ve Y.Y.Ünv.Hukuk Fak.Dekanı, Dr. Eray Güçlüer, Dr. Asil Şengün Dr.Semih Uşaklıoğlu, Beyoğlu 47. Noteri Hatice Uşaklıoğlu, Av.Eyuüp Arıcan, İDE üyeleri ve ABD temsilcisi Prof. Dr. Frank Mismar, Şafak okulları Teknik lisesi Bağcılar Müd. Tolga Türkmen,  iş insanları, siyasiler, akademisyenler, şairler, yazarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve basın mensuplarından oluşan seçkin bir davetli grubu katıldı

HABER: BÜLENT ÇAMCI 

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
İstanbul Düşünce Enstitüsü AilesiIftar
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