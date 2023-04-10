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İstanbul’un sanat, yapay zeka ve teknolojiler odağındaki programı açıklandı

Müzik, yaratıcılık ve teknolojiyi birleştiren, bu yıl 28-30 Nisan tarihleri arasında 7. Kez Zorlu PSM’de Sónar+D Istanbul’un programı belli oldu

10 Nisan 2023 Pazartesi 13:27
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İstanbul’un sanat, yapay zeka ve teknolojiler odağındaki programı açıklandı

İSTANBUL- Bu sene 7.kez Zorlu PSM’de %100 Music’in katkılarıyla gerçekleştirilecek Sónar Istanbul’da, BtcTurk’un sponsorluğunda düzenlenecek yaratıcılık ve teknoloji platformu Sónar+D Istanbul’un programı açıklandı.  28, 29 ve 30 Nisan’da gerçekleştirilecek Sónar+D Istanbul, bu yıl giderek daha fazla merak uyandıran iki konuyu ele alarak yapay zeka ile Web 3.0 odağında gerçekleştirilecek. Her iki temayı odağına alan paneller, masterclass’lar, VR enstalasyonları ve müzikle teknolojinin birleştiği canlı performanslar Sónar+D Istanbul’da yer alacak.

HABER: ERCAN AYDIN 

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
SanatYapay Zeka
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