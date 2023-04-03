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İstanbul’un Kültür  Sanat Rotasına Yeni Bir Soluk

Performans sanatlarına kucak açan bir merkez olmak amacıyla yola çıkan House Of Performance  (HOP), 26 Nisan çarşamba akşamı Özge Ulusoy 'un sunacağı açılış töreninden sonra Zuhal Olcay konseri ve Dj Y.Unan performansı ile açılacak

03 Nisan 2023 Pazartesi 14:24
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İstanbul’un Kültür  Sanat Rotasına Yeni Bir Soluk

İSTANBUL- Harun Türk, Hakan Haksun, Bosna Altın işbirliğiyle oluşturulan House of Performance (HoP) yazar-yönetmen Özen Yula’nın genel sanat yönetmenliği ile tiyatro, konser ve interaktif gösterilerle İstanbul’un en önemli kültür ve sanat merkezi olma yolunda önemli bir adım atıyor.

Türkiye’nin önde gelen sanatçılarının yön vereceği atölyeler ve farklı eğitim seminerleri ile aynı zamanda çok amaçlı bir kültür merkezi olmayı hedefleyen House of Performance (HoP)’ta Mayıs ayından itibaren birbirinden farklı performanslar izlenebilecek.

Bakırköy’de, geniş kitlelerce bilinen Avşar sinemalarının yerinde açılacak olan House of Performance (HoP), 26 Nisan’daki Özge Ulusoy’un sunacağı açılış töreni ardından Zuhal Olcay açılış konseri ve Dj Y.UNAN performansından sonra Ali Poyrazoğlu, Nilgün Belgün, Süheyl-Behzat Uygur Tiyatrosu, Aşkım Kapışmak gibi gösterimlerle sanatseverlerin yeni buluşma noktası olacak.

HABER: MEHTAP CANAN ŞAHİNGİL

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
House Of Performance
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