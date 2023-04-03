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Iziko Güney Afrika Ulusal Galerisi, zengin sanat koleksiyonuna ev sahipliği yapıyor

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Cape Town kentinde bulunan Iziko Güney Afrika Ulusal Galerisi, zengin sanat koleksiyonuna ev sahipliği yapıyor.

03 Nisan 2023 Pazartesi 14:07
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Iziko Güney Afrika Ulusal Galerisi, zengin sanat koleksiyonuna ev sahipliği yapıyor

CAPE TOWN AA- Cape Town'un merkezindeki Company Bahçeleri'nde yer alan, ülkenin ilk ulusal sanat galerisi, Güney Afrika'dan ve dünya genelinden ünlü sanatçılara ait yüzlerce eserden oluşan sergileri ziyaretçileriyle buluşturuyor. 1914-1930 döneminde inşa edilen galeride, Afrika'nın en eski ve önde gelen ulusal koleksiyonları sergileniyor.

Güney Afrika sanatına giriş niteliğinde

"Kıtanın en önde gelen sanat merkezlerinden" kabul edilen Güney Afrika, dünya çapında ünlü ressamlar ve heykeltıraşlar yetiştirmiş bir ülke olarak biliniyor.

Bu isimler arasında yer alan Musa Kotler, Jane Alexender, Lippy Lipschitz, Gerard Seketo gibi ünlü sanatçıların eserlerinin sergilendiği galeri, Güney Afrika sanatını tanımak açısından ziyaretçilere eşsiz bir fırsat sunuyor.

Güney Afrikalı sanatçıların eserleri, ülkenin karanlık tarihinden ve kültürel yapısından izler barındırıyor. Özellikle apartheid dönemi ile ilgili eserler oldukça ilgi çekiyor.

Jane Alexander'ın meşhur heykel çalışması Kasap Oğlanları (The Butcher Boys), galerinin en ilgi çeken eserlerinin başında geliyor. Görevlilerin, fotoğrafının çekilmemesi konusunda son derece hassas davrandıkları bu eser, bir sıranın üzerinde yan yana oturmuş, vücutları insan, başları ise ağızsız ve hayvan boynuzuna sahip canavarlar görünümünde üç heykelden oluşuyor.

İznik çinisi ve Avrupalı ressamlar

Abraham Van Beerstraten, Robert Gwelo Goodman, Thomas Baines gibi Avrupa kökenli sanatçıların eserleri de galerinin koleksiyonunun önemli bir bölümünü oluşturuyor.

Galeride, 16. yüzyıldan kalma İznik çinisi eserlere de yer veriliyor. Bunun yanı sıra Afrika ve Asya ülkelerinden sanatçıların çalışmaları da galeride geniş yer tutuyor.

Haftanın her günü açık

Galeri, Cape Town'daki diğer 10 ulusal müze ile Iziko Güney Afrika Müzeleri tarafından idare ediliyor. "Iziko" sözcüğü, yerli Khosa dilinde "yuva" anlamına geliyor.

Haftanın her günü 09.00-17.00 saatlerinde açık olan galerinin giriş ücreti, nisan itibarıyla 70 Güney Afrika Randı (yaklaşık 4 ABD doları).

Şehir merkezine vardıktan sonra yürüyerek kolayca ulaşabilen galerinin tüm bölümlerinin gezilmesi için yaklaşık bir saat ayrılması tavsiye ediliyor.

Company Bahçeleri'nde yürüyüş

Galerinin yer aldığı Company Bahçeleri de Cape Town sakinlerinin ve turistlerinin en çok ziyaret ettiği yerler arasında bulunuyor.

Hollanda Doğu Hindistan Şirketince 17. yüzyıl ortalarında kurulan Company Bahçeleri, bugün bakımlı yürüyüş yolları, peyzajı, binaları ve heykelleriyle ziyaretçilerine şehrin gürültüsünden uzak keyifli bir yürüyüş deneyimi sunuyor.

Afrika'da dikilmiş en eski çam ağacı da yine burada yer alıyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Güney Afrika CumhuriyetiIziko Güney Afrika Ulusal GalerisiCape TownZengin Sanat Koleksiyonu
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