Ä°zmir'de eski Yahudi mahallesi, aÃ§Ä±k hava mÃ¼zesine dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼yor

Ä°ZMÄ°R - Ä°zmir'de tarihi KemeraltÄ± Ã‡arÅŸÄ±sÄ± iÃ§erisindeki eski Yahudi mahallesi ile sinagoglar, restore edilerek turizme kazandÄ±rÄ±lÄ±yor. Ä°zmir Yahudi KÃ¼ltÃ¼r MirasÄ± Projesi Genel KoordinatÃ¶rÃ¼ Nesim Bencoya, "Yeni bir sinagog ortaya Ã§Ä±karmÄ±yoruz. Var olanÄ± koruyup, restore ederek, bÃ¶lgeyi aÃ§Ä±k hava mÃ¼zesi haline getirmek istiyoruz. BÃ¶lgenin aynÄ± zamanda kÃ¼ltÃ¼r ve inanÃ§ turizmi iÃ§in Ã§ekim merkezi olmasÄ±na Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz" dedi.



Tarihi KemeraltÄ± Ã‡arÅŸÄ±sÄ± iÃ§erisinde bulunan, eski Yahudi mahallesindeki sinagoglar, restore edilerek kent turizmine kazandÄ±rÄ±lÄ±yor. Bir dÃ¶nem 30 bin Yahudi vatandaÅŸÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± bÃ¶lge, Ä°zmir Yahudi KÃ¼ltÃ¼r MirasÄ± Projesi kapsamÄ±nda aÃ§Ä±k hava mÃ¼zesine dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼lÃ¼yor. Avrupa BirliÄŸi (AB) ve Ä°zmir KalkÄ±nma AjansÄ± (Ä°ZKA) fonlarÄ± ile Almanya, ABD gibi Ã¼lkelerden elde edilen hibelerin yanÄ± sÄ±ra Ä°zmir BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi'nin desteÄŸi ile ayaÄŸa kaldÄ±rÄ±lan tarihi miraslar, kÃ¼ltÃ¼r-sanat etkinlikleri dÄ±ÅŸÄ±nda ibadethane olarak kullanÄ±lÄ±yor.



'YENÄ° BÄ°R SÄ°NAGOG ORTAYA Ã‡IKARMIYORUZ'



Ä°zmir Yahudi KÃ¼ltÃ¼r MirasÄ± Projesi Genel KoordinatÃ¶rÃ¼ Nesim Bencoya, eski Yahudi mahallesinde 9 sinagogun bulunduÄŸunu ve her bir sinagogun birbirine Ã§ok yakÄ±n olduÄŸuna dikkat Ã§ekti. Forasteros, Sinyora, Hevra ve Algaze sinagoglarÄ±nÄ±n eski Yahudi mahallesinin kalbini oluÅŸturduÄŸunu vurgulayan Bencoya, "Yeni bir sinagog ortaya Ã§Ä±karmÄ±yoruz. Var olanÄ± koruyup, restore ederek, bÃ¶lgeyi aÃ§Ä±k hava mÃ¼zesi haline getirmek istiyoruz. BÃ¶lgenin aynÄ± zamanda kÃ¼ltÃ¼r ve inanÃ§ turizmi iÃ§in Ã§ekim merkezi olmasÄ±na Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. Ä°zmir'den giden ailelerin Ã§ocuklarÄ±, torunlarÄ± buraya geliyor. Aile mezarlÄ±klarÄ±nÄ± veya evlerini hatta doÄŸduÄŸu evi bulmak iÃ§in gelenler var. Burada aÄŸlÄ±yorlar. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Ä°zmir'i de anavatan olarak gÃ¶rÃ¼yorlar" dedi.



'DOÄžDUKLARI YERE TURÄ°ST OLARAK GELÄ°YORLAR'



Ä°kiÃ§eÅŸmelik Caddesi'nin doÄŸusu ve batÄ±sÄ± ile iÃ§ liman bÃ¶lgesi yanÄ± sÄ±ra Basmane Ã‡orakkapÄ± Camii ile Kadifekale yamaÃ§larÄ±nÄ±n eski Yahudi mahallesini oluÅŸturduÄŸunun bilgisini paylaÅŸan Nesim Bencoya, bir dÃ¶nem 30 bin olan Yahudi vatandaÅŸÄ± sayÄ±sÄ±nÄ±n 1000'e kadar dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yledi. 1920-1930 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda Ã¶zellikle Amerika kÄ±tasÄ±na bÃ¼yÃ¼k gÃ¶Ã§lerin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran Bencoya, 1948 yÄ±lÄ±nda Ä°zmir'den Ä°srail'e Ã§ok bÃ¼yÃ¼k bir Yahudi gÃ¶Ã§Ã¼ yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. YÄ±llar Ã¶nce Ä°zmir'den ayrÄ±lan Yahudi ailelerin Ã§ocuklarÄ± veya torunlarÄ±nÄ±n Ä°zmir'e ziyaret ettiÄŸini dile getiren Bencoya, "Kimisi annesinin evini buluyor, kimisi doÄŸduÄŸu evi buluyor. Ä°kinci ve Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ nesilleri bÃ¶lgeye geliyor. Ailelerinin, dedelerinin mezarlÄ±klarÄ±nÄ± arÄ±yorlar. Burada aÄŸlÄ±yorlar, Ã§Ã¼nkÃ¼ Ã¶zlÃ¼yorlar. Gittikleri yerler anavatanÄ± olmuÅŸ ama burasÄ± da anavatanlarÄ±. Bu aslÄ±nda Ä°zmir iÃ§in bÃ¼yÃ¼k bir turizm kapÄ±sÄ± oluÅŸturuyor. Ã‡Ã¼nkÃ¼ sadece Yahudiler deÄŸil; Yahudilikle hiÃ§ ilgisi olmayan insanlar da burayÄ± merak edip, yakÄ±ndan gÃ¶rmek ve deneyimlemek iÃ§in geliyorlar" diye konuÅŸtu.



ULUSAL VE ULUSLARARASI DESTEKLER ALINDI



Nesim Bencoya, Ä°ZKA desteÄŸi ile Etz Hayim (YaÅŸam aÄŸacÄ±) Sinagogu'nun, Ä°zmir BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi desteÄŸi ile de Bet Hillel Sinagogu'nun restorasyonunun yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. AB fonu ile yÄ±kÄ±k durumda olan Hevra ve Forastores sinagoglarÄ± iÃ§in bÃ¼tÃ§e saÄŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Bencoya, Almanya ve ABD'den hibe aldÄ±klarÄ±nÄ± dile getirdi. Bu bÃ¶lgede 9 sinagog olduÄŸunu aktaran Bencoya, "BunlarÄ±n hepsi birbirine Ã§ok yakÄ±n. Forasteros, Sinyora, Hevra ve Algaze bÃ¶lgenin kabini oluÅŸturuyor. Bizim asÄ±l amacÄ±mÄ±z; yÄ±kÄ±k mekanlarÄ± korumak ve restorasyonunu yapmak. Yeniden inÅŸa etmek istemiyoruz, bunu korumak istiyoruz. AÃ§Ä±k hava Ä°zmir Yahudi KÃ¼ltÃ¼r MirasÄ± Ziyaret Merkezi kurmak istiyoruz. 30 bin nÃ¼fus olduÄŸu dÃ¶nemde sokaklarda bayram kutlanÄ±rken; diÄŸer bÃ¶lgelerden insanlar gelip, izliyordu. Bunu bir ÅŸekilde hatÄ±rlamaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. Ã‡Ã¼nkÃ¼ hem bizim geÃ§miÅŸimiz hem de Ä°zmir'in bir zenginliÄŸi. Ä°zmir'in zenginliÄŸini yaÅŸatmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz" dedi.



'KÃœLTÃœR-SANAT ETKÄ°NLÄ°KLERÄ° YAPILIYOR'



BazÄ± sinagoglarda ibadet edilebildiÄŸini, bazÄ±larÄ±nda ise kÃ¼ltÃ¼r-sanat aktivitelerinin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan Nesim Bencoya, "Senede 1 defa ve 8 gÃ¼n boyunca yapÄ±lan Safarad Festivali'nde tÃ¼m sinagoglarda etkinlikler oluyor. AyrÄ±ca yeni restorasyonu yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z Etz Hayim Sinagogu'nda sanat galerisi aÃ§tÄ±k. MÃ¼zik konserleri ve performanslar oldu ve devam edecek. BuralarÄ±n yaÅŸamasÄ± iÃ§in kÃ¼ltÃ¼r-sanat etkinlikleri yapÄ±lmasÄ± gerekiyor. AmacÄ±mÄ±zÄ±n bir kÄ±smÄ± da KemeraltÄ±'nÄ±n ayaÄŸa kaldÄ±rÄ±lmasÄ±dÄ±r. KemeraltÄ±'nÄ±n ayaÄŸa kaldÄ±racak olan; kÃ¼ltÃ¼r ve sanat odaÄŸÄ± olmasÄ±dÄ±r. KÃ¼ltÃ¼r-sanat etkinliÄŸi yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda, burada hiÃ§ dolaÅŸmayan insanlar gelmeye baÅŸlÄ±yor. KemeraltÄ±'nÄ±n karakterini koruyarak, bunu yapmak istiyoruz. KemeraltÄ±'nÄ±n ruhunu Ã¶ldÃ¼rÃ¼lÃ¼rse, buraya gelmenin nedeni kalmaz. Burada yapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸma, UNESCO dosyasÄ± iÃ§in de Ã§ok Ã¶nemli. 'KemeraltÄ± Tarihi Liman Kenti' diyorsak, Ã§ok kÃ¼ltÃ¼rlÃ¼ bir Ã§erÃ§eveden bahsediyoruz. O yÃ¼zden bu alanlar Ã§ok Ã¶nemli" diye konuÅŸtu.



'TURÄ°ZMÄ°N Ä°LGÄ° ODAÄžI OLACAK'



â€‹SÃ¶z konusu projenin kent turizmine bÃ¼yÃ¼k katkÄ± saÄŸlayacaÄŸÄ±nÄ± vurgulayan Bencoya, "BÃ¶lge, turizmin ilgi odaÄŸÄ± olacak. Turistik olarak Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± iÃ§in yapmamÄ±z gereken bir sÃ¼rÃ¼ iÅŸ var. Ã‡alÄ±ÅŸmalar kapsamÄ±nda yurt dÄ±ÅŸÄ± turizm aÄŸlarÄ± kuruyoruz. Merkezi hÃ¼kÃ¼metin ve yerel yÃ¶netimlerin belirleyici olacaÄŸÄ± alanlar var. DÃ¼nyada buralarÄ± yÃ¼ksek sesle anlatmalÄ±yÄ±z. Ã‡Ã¼nkÃ¼ KemeraltÄ±, Ã¶zel bir yerdir. KemeraltÄ± gibi bir alan yok. Ä°nanÃ§ ve kÃ¼ltÃ¼r turizminde Ã§ok bÃ¼yÃ¼k fark yaratÄ±r. BuralarÄ± ayaÄŸa kaldÄ±rÄ±rsak, turizme bÃ¼yÃ¼k bir katkÄ± saÄŸlayacaktÄ±r. KÃ¼ltÃ¼r turizmi yapan bir kesim var ki; bunlar Ã¶nemli ve daha fazla para harcayan kesim" dedi.