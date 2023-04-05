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Japon anime filmi “Suzume” 26 Mayıs’ta vizyonda

Uluslararası prömiyerini Berlin Film Festivali’nde gerçekleştiren ve yirmi yıl aradan sonra festivalin yarışma bölümüne katılan ilk Japon anime filmi olan Suzume, ülkemizde seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Japonya’da gösterime girdiği Kasım 2022’den bu yana 10 milyondan fazla seyirciye ulaşan film, bir felaketin ardından ortaya çıkarak daha büyük yıkıma yol açan kapıları kapatmaya çalışan 17 yaşındaki Suzume’nin olgunlaşma hikâyesini konu alıyor

05 Nisan 2023 Çarşamba 16:47
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Japon anime filmi “Suzume” 26 Mayıs’ta vizyonda

İSTANBUL- Your Name ve Weathering with You filmlerinin ödüllü yönetmeni Makoto Shinkai’nin tarafından hazırlanan Japon animasyon filmi Suzume, 26 Mayıs’ta ülkemizde seyirciyle buluşuyor. Uluslararası prömiyerini Berlin Film Festivali’nde gerçekleştiren ve dünya çapında 10 milyondan fazla seyirciye ulaşan film, gizemli kapıların çağırdığı 17 yaşındaki Suzume’nin kapıları kapatma yolculuğunu anlatıyor.

Gökyüzün kızıla döndüğü, yerin titremeye başladığı Japonya’da felaket kapıdadır. Ülkesini kurtarma misyonunu kararlı bir genç olan Suzume üstlenir. Bütün ülkeye kaos getiren gizemli kapıları kapatmak, başkalarının göremediği doğaüstü güçleri görebilen kahramanımızın görevidir. Böylece, bütün ülkenin kaderinin bağlı olduğu tehlikeli bir yolculuğa çıkar.

HABER: MEHTAP CANAN ŞAHİNGİL 

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
Suzume
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