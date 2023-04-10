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Japonların ahşap Kokeşi bebekleri 200 yıldır vitrinleri süslüyor

Japonya'da el yapımı ahşap "Kokeşi" bebekler, nesillerdir Japon çocukların sevimli oyuncağı olmayı sürdürüyor.

10 Nisan 2023 Pazartesi 13:08
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Japonların ahşap Kokeşi bebekleri 200 yıldır vitrinleri süslüyor

GUMMA AA- Japon çocukların yaklaşık 200 yıldır severek oynadıkları Kokeşi'ler, modern rakiplerine karşın hala vitrinleri süslüyor. Kuzeydoğu Japonya'ya ait kültür-sanat ürünü bebekler genellikle oval kafa, silindir vücut, kolsuz ve bacaksız olarak üretiliyor.

Oyma ahşabın doğal sıcaklığı, narin fırça darbelerinin verdiği mimikler sayesinde Kokeşi'ler, çocukların kucaklarını ısıtıyor.

Ahşap, özel makinalara monte edilen çarkların muntazam dönmesiyle oyuluyor ve el yordamıyla silindir şekil kazanıyor.

Saman parçasıyla zımparalanan her bir ahşap parçası, el aletleri ve hassas işçilikle cilalanıyor ve ince fırçalarla boyanıyor.

Zanaatkarın elinde şekil alan ahşap kafa ve gövde birleştiriliyor ve ekseriyetle kız model oyuncak bebekler ortaya çıkıyor.

200 yıla yakındır süren oyuncak geleneği için yılın farklı dönemlerinde, Kokeşi kostümlerinin giyildiği festivaller düzenleniyor.

Japonya'da Kokeşi bebeklerinin her biri özgün karakteristiğini modern zamana taşıyabilen 11 farklı geleneği bulunuyor. Bunların arasında kafası oynayabilen Nanbu Kokeşi, boyalı şapkalı Yajiro Kokeşi, yatay çizgi desenli Tsuçiyu Kokeşi öne çıkıyor.

Özgün modelde özgür

Geleneksel tasarım ile modern ürünleri buluşturan "Sosaku Kokeşi" ise bu çağın çocuklarının ihtiyaçlarına hitap ediyor. Zira "Sosaku Kokeşi" muhafaza ettiği klasik tasarım üzerine dünya geneli çocukların ilgi odağındaki karakterleri çalışıyor. Böylelikle şekil veren ve dizayn eden Kokeşi sanatçısı, özgün model üzerinde daha özgür yaklaşımlar sergileyebiliyor.

Japonya'da "Sosaku Kokeşi" üretiminin yüzde 70'i başkent Tokyo'nun kuzeybatısındaki Gunma eyaletinde yapılıyor. Gunma eyaletinin Şinto bölgesinde yer alan "Usaburo Kokeshi" firması ise bölge genelinde en ünlü atölyeye sahip.

AA

Anahtar Kelimeler:
Japonların Ahşap Kokeşi Bebekleri
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