Juno Kadersel Eş

İSTANBUL- "Juno mitolojide Jüpiterin resmi eşi ve Marsın annesidir. Tanrıların kraliçesidir ve tavus kuşu ile bağlantılıdır. Juno tamamen kadersel çalışır. Dişidir. Afroditten sonra en güzel tanrıça olarak bilinir. Güçlü ve liderdir. Juno haritamızda resmi ve kadersel birliktelikleri, çocuk doğumunu, yasal ortaklıkları, kadınlardan gelen destekleri ve aile kurmayı temsil eder. Görevi aileyi korumaktır" diyen Astroloji uzmanı Cansu Müzeyyen Turan, kadersel eşlerimizden şöyle bahsetti;

Haritalarımızda Venüs aşkı temsil eder. Juno yasal olarak birlikte olacağımız yani kadersel eşimizi tarif eder. Venüsle Junoyu karıştırmamak gerekir. Junonun retro olup olmaması, bulunduğu ev, burç ve aldığı açılar evlilik ve gidişatı hakkında önemli bilgiler verir.

Her ne kadar kadın haritalarında doğum ile alakalı olduğu için net çalışsada gözlemlerim sonucu erkek haritalarındada etkili çalışmaktadır. Juno koç, terazi, yay, balık ve yengeç burçlarında güçlüdür. Haritanızda Juno ve Jüpiter kavuşumu veya iyi açıları varsa mutlu bir evliliğe işaret eder. Daha sonra Junonun Mars, Venüs ve Satürnle bağlantısına bakılmalıdır. Sinastride sizin Junonuzla partnerinizin Junosu, Jüpiteri, Güneşi veya Ayı kavuşum yapıyorsa bu ilişki evliliğe gidebilir. Aldığı diğer etkilerle birlikte ilişki hakkında önemli bilgiler verir.

Junonun bulunduğu burç ve ev, kadersel eşinizin karakteri ve nerede tanışabileceğinizle ilgili ipuçları vermektedir. Koç burcu 1. ev, boğa burcu 2. ev gibi düşünebilirsiniz.

Juno koç burcu: Hareketli, enerjik, aktif, sportif ve lider yapılı bir eş

Juno boğa burcu: Güvenilir, zevk ve keyif odaklı, fiziksel görüntüsünden etkilendiğiniz bir eş Juno ikizler burcu: Sosyal, akıllı, arkadaş canlısı, entelektüel bir eş

Juno yengeç burcu :Hassas, duygusal, evde vakit geçirmekten hoşlanan bir eş

Juno aslan burcu: Lükse düşkün, ortamlarda dikkat çeken, cömert bir eş

Juno başak burcu: Çalışkan, tertipli, iyi analiz yapabilen, mükemmelliyetçi bir eş

Juno terazi burcu: Gizemli, cazibeli, kıskanç ve tutkulu bir eş

Juno yay burcu : Eğitimli, hareketli, yabancı veya farklı bir kültürden bir eş

Juno oğlak burcu : Sorumluluk sahibi, olgun, resmi ve gelenekselci bir eş

Juno kova burcu : Özgür, bağımsız, marjinal ve sosyal bir eş

Juno balık burcu : Duygusal, fedakar, hayalperest ve sanatsal bir eş

HABER: MEHTAP CANAN ŞAHİNGİL