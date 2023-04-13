Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları RESMİ İLANLAR GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE
BİST
5.148,68
ALTIN
1.266,58
DOLAR
19,33
STERLİN
24,22
EURO
21,40
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YEŞİL ALAN VE TESİSLER YAPIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SAHA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
Son Dakika
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YEŞİL ALAN...
HIRDAVAT MALZEMESİ ALIMI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ-ZEYNEP KAMİL KADIN VE ÇOCUK HASTALIKLARI SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
HIRDAVAT MALZEMESİ ALIMI EĞİTİM VE...
PERSONEL HİZMETİ ALINACAKTIR T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TCDD) 1. BÖLGE MALZEME MÜDÜRLÜĞÜ
Son Dakika
PERSONEL HİZMETİ ALINACAKTIR T.C DEVLET...
FTA KARTI, ELDİVEN VE MASKE SATIN ALINACAKTIR İSTANBUL ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI
Son Dakika
FTA KARTI, ELDİVEN VE MASKE...

Juno Kadersel Eş

Astrolog, kişisel gelişim uzmanı Cansu Müzeyyen Turan, Juno Kadersel eşlerimiz hakkında bilgi verdi

13 Nisan 2023 Perşembe 18:25
2 Okunma
Juno Kadersel Eş

İSTANBUL- "Juno mitolojide Jüpiterin resmi eşi ve Marsın annesidir. Tanrıların kraliçesidir ve tavus kuşu ile bağlantılıdır. Juno tamamen kadersel çalışır. Dişidir. Afroditten sonra en güzel tanrıça olarak bilinir. Güçlü ve liderdir. Juno haritamızda resmi ve kadersel birliktelikleri, çocuk doğumunu, yasal ortaklıkları, kadınlardan gelen destekleri ve aile kurmayı temsil eder. Görevi aileyi korumaktır" diyen Astroloji uzmanı Cansu Müzeyyen Turan, kadersel eşlerimizden şöyle bahsetti;  

Haritalarımızda Venüs aşkı temsil eder. Juno yasal olarak birlikte olacağımız yani kadersel eşimizi tarif eder. Venüsle Junoyu karıştırmamak gerekir. Junonun retro olup olmaması, bulunduğu ev, burç ve aldığı açılar evlilik ve gidişatı hakkında önemli bilgiler verir.

Her ne kadar kadın haritalarında doğum ile alakalı olduğu için net çalışsada gözlemlerim sonucu erkek haritalarındada etkili çalışmaktadır. Juno koç, terazi, yay, balık ve yengeç burçlarında güçlüdür. Haritanızda Juno ve Jüpiter kavuşumu veya iyi açıları varsa mutlu bir evliliğe işaret eder. Daha sonra Junonun Mars, Venüs ve Satürnle bağlantısına bakılmalıdır. Sinastride sizin Junonuzla partnerinizin Junosu, Jüpiteri, Güneşi veya Ayı kavuşum yapıyorsa bu ilişki evliliğe gidebilir. Aldığı diğer etkilerle birlikte ilişki hakkında önemli bilgiler verir.

Junonun bulunduğu burç ve ev, kadersel eşinizin karakteri ve nerede tanışabileceğinizle ilgili ipuçları vermektedir. Koç burcu 1. ev, boğa burcu 2. ev gibi düşünebilirsiniz.

Juno koç burcu: Hareketli, enerjik, aktif, sportif ve lider yapılı bir eş
Juno boğa burcu: Güvenilir, zevk ve keyif odaklı, fiziksel görüntüsünden etkilendiğiniz bir eş Juno ikizler burcu: Sosyal, akıllı, arkadaş canlısı, entelektüel bir eş
Juno yengeç burcu :Hassas, duygusal, evde vakit geçirmekten hoşlanan bir eş
Juno aslan burcu: Lükse düşkün, ortamlarda dikkat çeken, cömert bir eş
Juno başak burcu: Çalışkan, tertipli, iyi analiz yapabilen, mükemmelliyetçi bir eş
Juno terazi burcu: Gizemli, cazibeli, kıskanç ve tutkulu bir eş
Juno yay burcu : Eğitimli, hareketli, yabancı veya farklı bir kültürden bir eş
Juno oğlak burcu : Sorumluluk sahibi, olgun, resmi ve gelenekselci bir eş
Juno kova burcu : Özgür, bağımsız, marjinal ve sosyal bir eş
Juno balık burcu : Duygusal, fedakar, hayalperest ve sanatsal bir eş

HABER: MEHTAP CANAN ŞAHİNGİL 

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Son Güncelleme: 13.04.2023 18:43
Anahtar Kelimeler:
Juno Kadersel Eş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Mitler ve Hayaller" sergisinin konuğu sanatçı Murat Germen oldu
"Mitler ve Hayaller" sergisinin konuğu sanatçı Murat Germen oldu
Cengiz Çekil'in en kapsamlı sergisi Arter'de sanatseverlerle buluştu
Cengiz Çekil'in en kapsamlı sergisi Arter'de sanatseverlerle buluştu
Frank Nitsche'nin "Turkish Delight" adlı sergisi Pilevneli Galeri'de açıldı
Frank Nitsche'nin "Turkish Delight" adlı sergisi Pilevneli Galeri'de açıldı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans