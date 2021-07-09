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Kaçak kazıda bulunan Bizans mozaikleri, Zeugma Müzesi'ne taşındı

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
09 Temmuz 2021 Cuma 15:04
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Kaçak kazıda bulunan Bizans mozaikleri, Zeugma Müzesi'ne taşındı

GAZİANTEP - GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, kaçak kazı yapılan evin zemininde bulunan, Bizans dönemine ait mozaiklerin, 2 yıl süren çalışmanın ardından 98 parçaya bölünerek, Zeugma Mozaik Müzesi’ne taşınması işlemi tamamlandı.

İslahiye'ye bağlı Yukarıbilen Mahallesi'nde, 2019 yılında, evde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri, operasyon düzenledi. Ekipler, evin avlu zemininde, 170 metrekare mozaik buldu. Jandarmanın korumaya aldığı evde, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ekipleri de kurtarma kazısı başlattı. Elinde kılıç olan insan ve çeşitli hayvan figürleri ile av sahnelerinin resmedildiği mozaiğin bulunduğu evde, 10 kişilik uzman ekip tarafından yürütülen çalışmalar tamamlandı. Milattan sonra 4’üncü yüzyıla ait mozaiklerin, 2 günlük taşıma işlemi sona erdi. Bizans dönemine ait, her biri 1,5 metre olan 98 parça, araçlara özenle yüklenip, Zeugma Mozaik Müzesi’ne taşındı. 

Evinden mozaik çıkan Erhan Yıldırım ise tarihin müzeye kazandırılmasından mutluluk duyduğunu söyledi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kaçak Kazıda Bulunan Bizans MozaikleriZeugma Müzesi
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