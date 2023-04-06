Kadınlar Sarı Görünür izleyicisiyle buluşacak

İSTANBUL- Detaylıca işlenmiş karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Karanlıkta Kadınlar Sarı Görünür, Besa Sahne Cevahir’de tiyatroseverlerin karşısına çıkacak. Amerikan erken dönem feminist edebiyatının en önemlilerinden Sarı Duvar Kâğıdı hikâyesinden ilhamla yola çıkarak yazılan özgün tiyatro eseri; Karanlıkta Kadınlar Sarı Görünür, sürükleyici anlatımıyla izleyicinin beğenisini kazandı. Kadını merkezine alan oyun; “Farklılık nedir? Uyum sağladığımız şeyler bizi tutsak edebilir mi?” gibi sorularla tiyatro severleri karşılarken, diğer taraftan da insanların “kim olmanı” istediği ile ilgili soruların içine çekiyor.

Kalıplaşmış düzene farklı bir bakış açısı sunuyor!

Kadınların yaşadıkları sorunları odağına alarak, geleneksel bakış açısına ışık tutan tek perdelik oyun; Karanlıkta Kadınlar Sarı Görünür değindiği noktalar ile tiyatro severleri hikâyenin içine çekiyor. Yüzyıllardır süre gelen düzene izleyicinin farklı bir bakış açısıyla bakmasını sağlayan özgün tiyatro eseri, ana karakterin çözmeye çalıştığı sıradanlaşmış düzeni yırtmaya çalışmasını yeni bir dille ifade etmesini konu alıyor. Birçok sosyal katmanın altında ne olduğunu ortaya çıkarıp konunun etrafında dolaşan Karanlıkta Kadınlar Sarı Görünür, farkındalıkları kabullenmeyi ve normal olanın üzerine izleyiciyi düşünmeye zorlayarak; geleneksel bakış açısına bütüncül bir pencereden bakmasını sağlıyor.

Sıkıştığımız düzen ve kalıplardan özgürleşmeye dair bir çağrı niteliğinde olan “Karanlıkta Kadınlar Sarı Görünür, 15 Nisan Black Box Sahne Watergarden Performans Merkezi’nde ve 16 Nisan Kadıköy Boa Sahne’de sahnelenecek.

HABER: MEHTAP CANAN ŞAHİNGİL