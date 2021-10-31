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Kapadokya'da bayram yoğunluğu; doluluk yüzde 100

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesi, birleşen Cumhuriyet Bayramı ile hafta sonu tatilini fırsat bilenlerin adresi oldu. Bölgedeki konaklama tesislerinde doluluk oranı, yüzde 100 seviyelerine ulaştı. TÜRSAB Bölge Temsil Kurulu Başkanı Talip Aldemir, "Bölge esnafı olarak sonuçtan memnunuz" dedi.

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
31 Ekim 2021 Pazar 13:51
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Kapadokya'da bayram yoğunluğu; doluluk yüzde 100

KAPADOKYA

Eylül ayı ile birlikte özellikle hafta sonları yerli turistlerin akınına uğrayan Kapadokya bölgesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatili ile yoğunluğun en fazla yaşandığı merkezlerden biri oldu. Bazı turistler sabah erken saatlerde Göreme beldesindeki sıcak hava balon turlarına katılırken, bazıları da peribacalarını gezerek fotoğraf çektirdi.

'YAZDAN KALMA BİR DOLULUK ORANI'

Türkiye Seyahat Acentları Birliği (TÜRSAB) Bölge Temsil Kurulu Başkanı Talip Aldemir, dış pazardaki doluluğun iç pazarda da yakalandığını belirterek, şunları söyledi:

"Kapadokya, dış pazardaki yoğunluğu artık iç pazarda da aranan bölgelerden biri oldu. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda da yüzde 100'e yakın doluluk oranımız var. Balon turları dolu, bölge turlarımız, aktivitelerimiz Cumhuriyet Bayramı'nda yazdan kalma bir doluluk içerisinde yürütülüyor. Bölge esnafı olarak sonuçtan memnunuz. Cumhuriyet Bayramı tatili süresinde, hem otel kapasitelerinde yüzde 100 doluluk yaşadık hem de aktivite alanlarımızın tamamı doldu" dedi.

İstanbul, Adana, Mersin, Ankara, İzmir ve çevre illerden gelen yerli turistler ise Kapadokya'da mükemmel bir doğa gezisi yapılacağını belirterek bölgenin kalabalık olduğunu söyledi. Müze ve ören yerlerinin girişinde de ziyaretçi yoğunluğu yaşandı, bilet almak için uzun kuyruklar oluşturdu. Göreme-Ürgüp bağlantı yolunda ise araç trafiği dikkat çekti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kapadokyada Bayram Yoğunluğu Doluluk Yüzde 100
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