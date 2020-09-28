Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 32
açık
Gazete Sayfaları Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul Magazin
BİST
1124
ALTIN
466.298
DOLAR
7.7794
STERLİN
10.0862
EURO
9.0708
Kapadokya'da Hallaç Manastırı, turizme kazandırılmayı bekliyor
Kapadokya'da Hallaç Manastırı, turizme kazandırılmayı...
Fenerbahçe'de derbinin üzüntüsü yaşanıyor
Fenerbahçe'de derbinin üzüntüsü yaşanıyor
Evde karantina sürecinde bunlara dikkat
Evde karantina sürecinde bunlara dikkat
MSB'den' Azerbaycan' paylaşımı
Son Dakika
MSB'den' Azerbaycan' paylaşımı

Kapadokya'da Hallaç Manastırı, turizme kazandırılmayı bekliyor

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde 11'inci yüzyılda yapılan Hallaç Manastırı'nın, turizme kazandırılması isteniyor.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
28 Eylül 2020 Pazartesi 14:39
0 Okunma
Kapadokya'da Hallaç Manastırı, turizme kazandırılmayı bekliyor

NEVŞEHİR - Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar Beldesi'nde 11'inci yüzyılda kayaların oyulması ile yapılan Hallaç Manastırı, geçmişte rahiplerin bölge halkına ilaç hazırladığı ve tedavilerinin yapıldığı hastane olarak hizmet verdi. Kayalık geniş bir alanın oyulması ile inşa edilen ve aynı zamanda kilise olan tarihi yapı, turizme kazandırılmayı bekliyor.

Kapadokya kültür araştırmacısı yazar Ali Kaptan, Hallaç Deresi mevkiinde yaklaşık 8 bin metrekarelik alandaki dev kayanın oyulması ile manastırın oluşturulduğunu tahmin ettiklerini söyledi. Ön cephesinde özel olarak oluşturulmuş oldukça geniş bir dinlenme alanına da sahip manastırın kayadan oyma bölümlerinin birinde Hz. İsa’nın havarilerinin sayısı kadar 12 adet niş bulunduğunu belirten Kaptan, bu alanda büyük bir olasılıkla ruhsal sorunları olan hastaların o dönemde tedavi edildiğini kaydetti. Yüksekliği 30 metreye kadar ulaşan dev tüf kayadan oyma merdivenler bulunduğunu ifade eden Kaptan, bu bölümlerin özellikle Selçuklular döneminden itibaren güvercinlerin barınma yeri olarak yeniden düzenlenip kullanıldığını söyledi.

Yazar  Ali Kaptan, 8 bin metrekarelik bu alanın düzenli bir alt yapı ağı oluşturulmasının ardından  bölge turizmine kazandırılması gerektiğini belirtti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Hallaç ManastırıTurizmKapadokyaNevşehir
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Altın Safran Film Festivali'nde ödüller verildi 
Altın Safran Film Festivali'nde ödüller verildi 
Pestil ve kömeden yapılan gelinlik, Ankara'daki fuarda sergilendi
Pestil ve kömeden yapılan gelinlik, Ankara'daki fuarda sergilendi
Zeki Müren'in 24'üncü ölüm yıl dönümünde evine ziyaretçi akını
Zeki Müren'in 24'üncü ölüm yıl dönümünde evine ziyaretçi akını
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans