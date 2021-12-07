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Kapadokya'yı 11 ayda 2 milyondan fazla turist gezdi

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
07 Aralık 2021 Salı 11:01
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Kapadokya'yı 11 ayda 2 milyondan fazla turist gezdi

NEVŞEHİR - TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'daki müze ve ören yerlerini, kasımda 242 bin 826 turist ziyaret etti. Bölgedeki tarihi ve turistik merkezleri, 2021 yılının Ocak ve Kasım aylarında ziyaret eden turist sayısı ise 2 milyon 160 bin 583 oldu. 

Nevşehir Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından açıklanan verilere göre, Kapadokya bölgesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı olarak ziyarete açık tutulan Nevşehir, Ürgüp ve Hacıbektaş Arkeoloji ve Etnografya Müzesi, Karanlık, El Nazar ve Gülşehir St. Jean kiliseleri, Derinkuyu, Kaymaklı, Özkonak, Tatlarin ve Mazı yer altı şehirleri, Göreme Açık Hava Müzesi, Zelve Ören Yerleri, Gülşehir Açık Saray Harabeleri, Hacıbektaş Veli Müzesi ve Hacıbektaş Atatürk Evi'ni, kasım ayında 242 bin 826 yerli ve yabancı turist ziyaret etti. Geçen senenin Kasım ayında 87 bin 700 turistin gezdiği bölgedeki tarihi ve turistik merkezleri, bu yılın Ocak ile Kasım ayları döneminde ziyaret eden turist sayısı ise 2 milyon 160 bin 583’e ulaştı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TuristKapadokya
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