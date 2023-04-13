Karanlıkta Kadınlar Sarı Görünür, yoğun ilgi ile karşılandı

İSTANBUL- 12 Nisan Çarşamba günü Besa Sahne Cevahir’de sahnelenen Karanlıkta Kadınlar Sarı Görünür, detaylıca işlenmiş karakteriyle seyirci tarafından tam not aldı. Amerikan erken dönem feminist edebiyatının en önemlilerinden Sarı Duvar Kâğıdı hikâyesinden ilhamla yola çıkarak yazılan özgün tiyatro eseri; Karanlıkta Kadınlar Sarı Görünür, izleyiciyi “Farklılık nedir? Uyum sağladığımız şeyler bizi tutsak edebilir mi?” gibi birçok soruyla baş başa bırakırken, kadınların yaşadıkları sorunları odağına alarak; geleneksel bakış açısını madalyonun diğer yüzüyle anlatmaya devam ediyor. Tek kişilik perde gösterisiyle öne çıkan oyun, izleyici tarafından büyük alkış aldı.

Kökleşmiş Algıları Söküp Atıyor!

Yüzyıllardır süre gelen düzene izleyicinin farklı bir bakış açısıyla bakmasını sağlayan özgün tiyatro eseri; Karanlıkta Kadınlar Sarı Görünür, ana karakterin çözmeye çalıştığı sıradanlaşmış düzeni yırtmaya çalışmasını yeni bir dille ifade etmesini konu alıyor. Birçok sosyal katmanın altında ne olduğunu ortaya çıkarıp konunun etrafında dolaşan eser, farkındalıkları kabullenmeyi ve normal olanın üzerine seyirciyi düşünmeye zorlayarak; geleneksel bakış açısına bütüncül bir pencereden bakmasını sağlıyor.

HABER: GİZEM ÇAKAL