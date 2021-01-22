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Karslıoğlu: Pandemi sürecinde özel tiyatrolara destek verildi

Beyoğlu Belediyesi tarafından çevrimiçi olarak düzenlenen “Beyoğlu Sahne” söyleşilerine konuk olan İstanbul Devlet Tiyatroları Müdürü Kubilay Karslıoğlu, bu zor dönemde (Pandemi sürecinde) bakanlığın özel tiyatrolara birçok konuda destek olduğunu söyledi.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
22 Ocak 2021 Cuma 14:16
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Karslıoğlu: Pandemi sürecinde özel tiyatrolara destek verildi

İSTANBUL - Beyoğlu Belediyesi tarafından koronavirüs salgını nedeniyle çevrimiçi olarak gerçekleştirilen kültür sanat programları Ocak ayında da izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. Beyoğlu Kültür Sanat isimli sosyal medya hesapları üzerinden vatandaşlarla buluşturulan programlar Ocak ayına “Beyoğlu Sahne” söyleşileriyle başladı. Tiyatro ve sinema eleştirmeni Mehmet Konuk’un hazırlayıp sunduğu ve her ay tiyatro dünyasından ünlü isimlerin ağırlandığı söyleşinin bu ayki konuğu İstanbul Devlet Tiyatroları Müdürü Kubilay Karslıoğlu oldu. Kültür sanat disiplininde birçok etkinliğe ev sahipliği yapan Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen söyleşi sanatseverlerden yoğun ilgi gördü.
 

PANDEMİ SÜRECİNDE ÖZEL TİYATROLARA DESTEK VERİLDİ

“Zor Dönemde Tiyatro” konulu söyleşide, sanatın her alanının salgından olumsuz etkilendiğini belirten Kubilay Karslıoğlu, bu zor dönemde sanatla ilgilenen insanların yaratıcılıklarını geliştirdiğini söyledi. Salgın sürecinin başından bu yana kurum olarak tiyatro severlere arşivlerini açtıklarını belirten Karslıoğlu; isteyen herkesin Devlet Tiyatrolarının arşivine girerek, çevrimiçi platformda oyunlara ulaşabilecekleri bilgisini de tiyatro severlerle paylaştı. Karslıoğlu, bu zor dönemde bakanlığın özel tiyatrolara birçok konuda destek olduğunu da söyleyerek, Devlet Tiyatrolarının sahnelerini birçok yönden özel tiyatroların kullanımına açtıklarını belirtti.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
özel TiyatrolarDestekPandemi Süreci
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