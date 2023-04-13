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Kazakistan’da tarihi haritalar sergisi açıldı

Kazakistan’da açılan “Kazak Toprakları Dünya Haritalarında” konulu sergide asırlık tarihi haritalar ilk kez sergileniyor.

13 Nisan 2023 Perşembe 16:33
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Kazakistan’da tarihi haritalar sergisi açıldı

ASTANA AA- Astana’daki Kazakistan Milli Müzesi’nde açılan sergide daha önce sergilenmemiş 26 tarihi harita yer alıyor.

16 ile 19 yüzyıllar arasında Avrupalı ve Rus askeri topografları tarafından basılan bu haritalarda mevcut Kazakistan’ın yanı sıra tüm Orta Asya coğrafyasının idari sınırlarının nasıl oluştuğuna ilişkin bilgi almak mümkün.

Kazakistan Milli Müzesi Bilim Uzmanı Yernur Rahimov, AA muhabirine, sergide Kazakların kurduğu ilk devlet Kazak Hanlığından itibaren Sovyetler Birliği'ne kadarki dönemi kapsayan haritaların yer aldığını söyledi.

Rahimov, söz konusu haritaların çoğunun Batı kaynaklı olduğunu kaydederek “Haritalarda 16. yüzyıldan itibaren 19 yüzyıla kadar ülkemizin idari sınırlarının nasıl oluştuğunu, hangi isimlerle anıldığını hatta günlük yaşam tarzına ilişkin görsel bilgileri görebiliyoruz.” dedi.

Haritalarda çeşitli dönemlerde Kazakistan topraklarının farklı isimlerle anılmasına dikkati çeken Rahimov, “Haritalarda ülkemizin sınırlarını belirlemek için Skifiya (Sakalar devleti), Kassakiya (Kazak Hanlığı), Kazak Orda, Tartarya (Büyük toprak), Türkistan ve Turan gibi isimler kullanılmış.” ifadesini kullandı.

Rahimov, haritaların orijinal ve daha önce hiç sergilenmediğini belirterek “Amacımız Kazak topraklarında devlet anlayışının daha da eskiye dayandığını ziyaretçilerimize anlatmak. Bu haritalar bize sadece tarihi ve bilimsel açıdan bilgi vermiyor aynı zamanda kültürel bir miras değerindedir.” diye konuştu.

Ziyaretçiler sergiyi 26 Nisan’a kadar gezebilecek.

AA

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