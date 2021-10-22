Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 25
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1466.7
ALTIN
554.27
DOLAR
9.6156
STERLİN
13.2812
EURO
11.1989
Sözleşmeli Tekniker ve Büro Personeli Alınacak 
Sözleşmeli Tekniker ve Büro...
Gazi Üniversitesi 200 Sözleşmeli Personel alacak
Gazi Üniversitesi 200 Sözleşmeli...
İstanbul'da 164 adet kamu konutu satılacak
İstanbul'da 164 adet kamu...
Sözleşmeli Personel Alınıyor 
Sözleşmeli Personel Alınıyor 

Kazananlar belli oldu 

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
22 Ekim 2021 Cuma 14:27
0 Okunma
Kazananlar belli oldu 

DİNÇER KARACALAR

3'üncü Bingöl Uluslararası Kısa Film Festivali'nde ödül kazanan filmler belirlendi. Bingöl Üniversitesi'nde düzenlenen ödül töreninde birincilik ödülünü İran yapımı 'Uzun Gün Batımı' kazandı 

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü, TBMM Plan ve Bütçe Komisyon Başkanı ve Kalkınma Eski Bakanı Cevdet Yılmaz, Bingöl Valiliği, Bingöl Belediyesi ve Bingöl Üniversitesi tarafından desteklenen, Anadolu Kültür ve Sanat Meclisi Derneği tarafından düzenlenen 3'üncü Bingöl Uluslararası Kısa Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu. 

Bingöl Üniversitesi'nde düzenlenen ödül töreninde dereceye giren filmlerin yönetmenlerine ödülleri takdim edildi. 

42 senaristin katıldığı 'Senaryo Yarışması'nda kazanan senaryolar; 

Birincilik Ödülü: Akide Hanım Ve Çocukları (Mihca Mahmutoğlu)

Jüri Özel Ödülü: Mutluluğun Fotoğrafı (İlkay Tolga Havabent)

245 başvurudan 24 filmin finale kaldığı 'Kısa Film Yarışması'nda kazananlar; 

Özel Seçki Ödülü: A.Rıza (Yücel Albayrak & Muhammed Oya) 

Bingöl Şehri Özel Ödülü: Çamaşır Suyu (Büşra Bülbül) 

Jüri Özel Ödülü: Abella'nın Yolculuğu (Enis Manaz)

Birincilik Ödülü: Uzun Gün Batımı - Ghorobe Tolani (Sabah Mohammadi)

İkincilik Ödülü: Bir Nehrin Kıyısında (Muhammed Furkan Daşbilek)

Üçüncülük Ödülü: Karanlığın Tatlı Tadı - Tam-e Shirin-e Tariki (Mitra Raeesmohammadi)

3'üncü Bingöl Uluslararası Kısa Film Festivali'nin ödül töreni Selçuk Balcı'nın konseriyle sona erdi. 

Anahtar Kelimeler:
Kazananlar Belli Oldu3üncü Bingöl Uluslararası Kısa Film Festivali
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Suveyda’nın İstanbul galası yapıldı
Suveyda’nın İstanbul galası yapıldı
14 tarihi köprü gün yüzüne çıktı
14 tarihi köprü gün yüzüne çıktı
Harran'ın yazın serin kışın sıcak evleri
Harran'ın yazın serin kışın sıcak evleri
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans