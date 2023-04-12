KidZania İstanbul’da Üç Kutlama Bir Arada

İSTANBUL- KidZania İstanbul, 15-23 Nisan tarihleri arasında Ramazan Bayramı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve KidZania ailesinin öğrenmek konusundaki en tutkulu hak savunucusu Urbano'nun doğum gününü bir arada kutlamaya hazırlanıyor. Çocukları 9 gün boyunca devam edecek sanat ve eğlence serüvenine davet eden KidZania İstanbul, misafirlerine şehir sokaklarında harika sürprizlerle bayram sevincini yaşatacak.

Birbirinden eğlenceli etkinlikler çocukları ve yetişkinleri bekliyor

Eğlenmenin tadını birbirinden eğlenceli etkinlikler ile özgürce yaşamak isteyen çocuklara özel KidZania İstanbul’da; ziyaretçiler sokak partisi, dans, moda gösterisi ve oyunlarla eğlenmenin tadını çıkarırken çekilişlerle sürpriz hediyeler kazanma fırsatı yakalayacaklar. Bayram programı kapsamında; 17-21 Nisan tarihleri arasında Erbulak Evi’nin William Shakespeare uyarlaması “Bütün Dünya Bir Sahnedir” tiyatrosu sergilenecek. HİPP’in katkılarıyla “Öpünce Geçmeyen Uflar” ilkyardım programının kurucusu eğitmen Deniz Karadeniz, Doğaçlama Tiyatronun Türkiye’deki öncülerinden oyuncu Dilek Çelebi ile 20-23 Nisan tarihleri arasında çocuklara aileleriyle birlikte hem eğlenecekleri hem de öğrenecekleri keyifli bir interaktif aile etkinliği yaşatacak. Jest ve mimiklerin hareketin estetiği ile buluştuğu bedenin sessiz diliyle anlatılan pandomim gösterisi ise 20 Nisan’da ziyaretçilerini bekliyor olacak.

HABER: ERCAN AYDIN