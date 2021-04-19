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Kiliseden dönüştürülen kütüphaneye 15 ayda 270 bin ziyaretçi

Kayseri'de 186 yıl önce Meryem Ana Kilisesi olarak yaptırılan, geçen yıl ocak ayında ise Şehir Kütüphanesi'ne dönüştürülen tarihi yapıyı 15 ayda 270 bin kişi ziyaret etti.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
19 Nisan 2021 Pazartesi 15:23
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Kiliseden dönüştürülen kütüphaneye 15 ayda 270 bin ziyaretçi

KAYSERİ - Tarihi Kiçikapı Mahallesinde 1835'de yaptırılan ve 1'inci Dünya Savaşı'na kadar faaliyetini sürdüren Meryem Ana Kilisesi, daha sonraki süreçte depo, sergi salonu, zabıta karakolu ve spor salonu olarak kullanıldı. Kentin dış kalesi içerisinde bulunan ve geçmişte orijinalliğini yitirecek birçok müdahaleye uğrayan kilise, uzun süre atıl olarak kaldı. 2012'de yapılan protokolle 25 yıllığına Kayseri Büyükşehir Belediyesine tahsis edilen kilisenin tarihi yapısının korunması için restorasyon çalışması başlatıldı. Restorasyonla birlikte 186 yıllık kilise Şehir Kütüphanesi'ne dönüştürüldü. Kütüphane içerisinde 25 bin basılı, 22 bin elektronik, 3 bin sesli olmak üzere 50 bin kitap bulunuyor. 200 kişilik olan kütüphanede tanıtım ve tarama kiosklarıyla kaynaklara kolay ulaşım imkanı sunuluyor. Tarihi bina kütüphaneye dönüştürülürken her yönüyle engellilere uygun olarak da tasarlandı. Kütüphanede sesli kitapların yanı sıra görsel ve işitsel materyaller de yer alıyor. Şehir Kütüphanesi'nde elektronik kitapları okumak ve araştırma yapmak isteyenler için de bilgisayar odası bulunuyor.

Geçen yıl Ocak-Mart ayı aralığında 180 bin kişiyi ağırlayan kütüphane, sonrasında koronavirüs salgınının ortaya çıkmasıyla 12 aylık dönemde 90 bin ziyaretçiyi kabul etti. Kütüphaneyi  açılışından bu yana 15 aylık dönemde toplam 270 bin kişi ziyaret etmiş oldu.

‘ELDE KALAN RESİMLER KORUNMUŞTUR’

Şehir Kütüphanesi Müdürü Tuğba Kaygısız, tarihi bir mekanda hizmet verdiklerini belirterek, "Meryem Ana Kilisesi daha eski adı ile Surp Asdvadzadzin Kilisesi olarak da bilinmektedir.  Ermenilere 1'inci Dünya Savaşı'nın sonu kadar hizmet vermiş. Sonrasında sergi salonu olarak kullanılmış. Bir dönem 2012 yılının sonuna kadar da Gençlik Spor Bakanlığı’nın gençlik merkezi olarak da kullanılmıştır. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç tarafından geçen yıl kütüphane olarak açılışı yapılmıştır. Tarihi yapıya çok fazla dokunulmadan restore edilmiştir. Resimlerin büyük kısmı silinmiş. Elde kalan resimler ise korunmuştur. Burayı kültür merkezi haline getirmemiz ve kullanılışlı bir mekan olmasından dolayı olumlu tepkiler alıyoruz" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Meryem Ana KilisesiKayseriZiyaretçiKütüphane
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