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"Konuşan Yazılar" adlı hüsnühat sergisi Yıldız Holding'de sanatseverleri bekliyor

Yıldız Holding sanat koleksiyonunda yer alan ve İslam sanatının güzel örneklerinden bir seçkinin yer aldığı "Konuşan Yazılar" sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

05 Nisan 2023 Çarşamba 16:07
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"Konuşan Yazılar" adlı hüsnühat sergisi Yıldız Holding'de sanatseverleri bekliyor

İSTANBUL AA- Holdingin Çamlıca'daki sergi salonunda ziyarete açılan sergide, Bakkal Arif Efendi, Mehmet Nuri Sivasi Efendi, Mahmut Celalettin Efendi, Necmeddin Okyay ve Hamid Aytaç ile pek çok önemli hat sanatçısının eserleri yer alıyor.

Küratörlüğünü Mustafa Cemil Efe'nin gerçekleştirdiği sergide, muhafaza ve nazar ayetlerinin yanı sıra dua ve niyazların işlendiği değerli hüsnühat eserleri görülebiliyor.

"Manaya önem veren herkesin mutlaka bu sergiyi görmesi lazım"

Sergiye ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan küratör Efe, Yıldız Holding'in her yıl ramazan ayında İslam eserleriyle ilgili bir sergi düzenlediğini söyledi.

Koleksiyonda bulunan 145 esere sergide yer verilldiğini aktaran Efe, "Konuşan Yazılar ismini koyduk. Yazı aslında bizimle konuşuyordu. Sergi salonunu da o şekilde dizayn ettik. Bu sene maalesef başımızdan bir deprem felaketi geçti ve biz bu serginin burada kalmasını, insanların tekrar bu sergiyi gezmelerini istedik. Bu serginin içinde yer alan eserlerin tamamı sabrı, merhameti, rızkın sadece Allah'a ait olduğunu yani insanın başına gelebilecek bütün hadiseleri insana anlatıyor. Bir şekilde ders niteliğinde. Ondan dolayı Konuşan Yazılar ismi tam yakışmış oldu sergiye." dedi.

Efe, güzel sanatların her alanıyla ilgilenen genç, yaşlı herkesin sergiyi görmesi gerektiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Malumunuz o meşhur ressamların ifadeleri vardır. 'Türkler bizim resimde aradığımızı, hat sanatında buldular.' Güzel sanatların her alanıyla ilgilenen, aynı zamanda manaya önem veren herkesin mutlaka bu sergiyi görmesi lazım. 'Rızık sadece Allah'a aittir' ifadesi hepimizi ilgilendiren bir ifade. İslam sanatlarının her alanına ilgi duyanlar mutlaka bu sergiyi gezmeli. Eğer geçen yıl kaçırmışsa bu yıl mutlaka gelmesini tavsiye ederim. İranlılar 'Her şey akar.' der. Çok önemli bir sözdür. Çünkü geçen seneden bu seneye çok şey değişti. Bu eserler de bir yıl daha yaşlandı."

Sergide hüsnühat sanatının çok önemli örneklerinin görülebileceğine işaret eden Efe, "Burada özellikle bu sanatlara ilgi duyan insanların aklını başından alacak eserler var. Kazasker Mustafa İzzet Efendi, Fehmi Efendi, Bakkal Arif Efendi, Nazif Efendi, Çarşambalı Arif, Necmeddin Okyay, İsmail Altunbezer gibi çok kıymetli sanatçılara ait eserler var. Bu isimler çağa damga vurmuş çok önemli insanlar. Bu sergi salonunda hepsini bir araya getirdik ve insanlara sunuyoruz. Kapıdan içeri girdiğinizde sizi 'Besmele' karşılıyor, sonra bir 'Maşallah'ı var serginin."ifadelerini kullandı.

Mustafa Cemil Efe, sergiyi bir tarafıyla manevi bir öğreti diğer tarafıyla görsel bir şölen olarak tanımlayarak, serginin yıl boyunca görülebileceğini vurguladı.

"Konuşan Yazılar ortak kültürümüze dair değerli ipuçları sunuyor"

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker ise Türkiye'yi derinden etkileyen deprem felaketi sonrası ramazan ayını buruk bir şekilde karşıladıklarını belirterek, "Yaşanan acılar, ülke insanı olarak hepimizin derin köklerle birbirine bağlı olduğunu yeniden hatırlattı. Konuşan Yazılar sergisindeki eserler bu kültüre ilişkin mesajlar taşıyor. Sergideki birbirinden kıymetli eserler, geçmişte de büyük acılarla yoğrulan bu toprakların, inanç, sabır ve dayanışma geleneğine dair hepimize çok değerli ipuçları sunuyor. Üzüntülerimiz ne kadar büyük olursa olsun, 'Allah'ın rahmetinden ümit kesmememiz’ gerektiğini bizlere hatırlatan bu köklü geleneğin izlerini sürmek isteyen herkesi ramazan ayında Yıldız Holding Sergi Salonu'na bekliyoruz." dedi.

Sergi, hafta içi her gün 9.00-17.00 saatlerinde randevu alarak ziyaret edilebilecek.

AA

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Konuşan Yazılar Adlı Hüsnühat Sergisi Yıldız Holdingde Sanatseverleri Bekliyor
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