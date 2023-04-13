Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları RESMİ İLANLAR GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE
BİST
5.156,99
ALTIN
1.269,48
DOLAR
19,33
STERLİN
24,27
EURO
21,39
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YEŞİL ALAN VE TESİSLER YAPIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SAHA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
Son Dakika
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YEŞİL ALAN...
HIRDAVAT MALZEMESİ ALIMI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ-ZEYNEP KAMİL KADIN VE ÇOCUK HASTALIKLARI SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
HIRDAVAT MALZEMESİ ALIMI EĞİTİM VE...
PERSONEL HİZMETİ ALINACAKTIR T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TCDD) 1. BÖLGE MALZEME MÜDÜRLÜĞÜ
Son Dakika
PERSONEL HİZMETİ ALINACAKTIR T.C DEVLET...
FTA KARTI, ELDİVEN VE MASKE SATIN ALINACAKTIR İSTANBUL ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI
Son Dakika
FTA KARTI, ELDİVEN VE MASKE...

Korku ve komediyi birleştiren "Renfield" vizyona giriyor

Nicolas Cage, Awkwafina ve Nicholas Hoult'un başrollerini paylaştığı "Renfield", korku ve komedi karışımı bir hikayeyi beyaz perdeye taşıyacak.

13 Nisan 2023 Perşembe 16:50
0 Okunma
Korku ve komediyi birleştiren "Renfield" vizyona giriyor

İSTANBUL AA- Sinema salonlarında bu hafta komediden aksiyona, korku ve gerilimden animasyona farklı türlerde altısı yerli, 9 film vizyona girecek.

Nicolas Cage, Awkwafina ve Nicholas Hoult'un başrollerini paylaştığı "Renfield", korku ve komedi karışımı bir hikayeyi beyaz perdeye taşıyacak.

Chris McKay'in yönetmenliğini üstlendiği film, efendisinden eziyet görse de yıllar boyunca ona hizmet etmek zorunda kalan Dracula'nın yardımcısı Renfield'ın, Karanlıklar Prensi'nden bağımsız bir hayat arayışını konu ediniyor.

"Hava Muhalefeti"

Ali Sunal, Doğa Rutkay ve Ege Kökenli'nin başrollerinde oynadığı "Hava Muhalefeti", yerli komedi meraklılarını sinema salonlarına çekmeyi amaçlıyor.

Murat Kepez'in yönettiği film, Bodrum'a gitmek üzere sevgilisi ile uçağa binen bir milletvekili adayının, hafta sonu tatilinin eğlenceli bir yolculuğa dönüşmesini anlatıyor.

"Hadi Hayırlısı: Istakoz'un Haritası"

Şiar Zaim'in yönetmenliğini üstlendiği "Hadi Hayırlısı: Istakoz'un Haritası"nda Cengiz Küçükayvaz, Hakan Bilgin, Bülent Çolak, Turgay Tanülkü, Çetin Altay, Onur Şan ve Serap Çetintürk rol aldı.

Senaryosunu Davut Bekri ile Cengiz Küçükayvaz'ın kaleme aldığı komedi filmi, mafyanın ele geçirmek için uğraş verdiği bir define haritasına denk gelen bir grup insanın, defineyi bulma çabasını konu alıyor.

"Adalet"

Özgür Bakar yönettiği "Adalet" filminde Çağan Atakan Arslan, Ufuk Özkan ve Eslem Akar rol aldı.

Film, sınır ötesi bir operasyonda kardeşi gibi gördüğü arkadaşını şehit veren bir askerin, yaşadığı travma sebebiyle hizmet ettiği özel harekat biriminden ayrılarak gözlerden uzak bir hayatı tercih etmesi sonrası giriştiği hayat mücadelesini işliyor.

"Ela ile Hilmi ve Ali"

Yönetmen koltuğuna Ziya Demirel'in oturduğu "Ela ile Hilmi ve Ali" filminde, başrolleri Ece Yüksel, Serkan Keskin ve Denizhan Akbaba paylaştı. Film, bir öğretmen ve iki öğrencisinin hikayesini ele alıyor.

"Mannu Çanakkale'de"

Şenol Kılıç'ın yönetmenliğini üstlendiği animasyon film "Mannu Çanakkale'de", kendisini Avustralya'dan Çanakkale'ye uzanan bir serüvenin içerisinde bulan Koala Mannu'nun macerasını beyaz perdeye taşıyor.

"Süper Mario Kardeşler Filmi"

Aaron Horvath ve Michael Jelenic'in yönettiği, video oyun serisinden uyarlanan animasyon film "Süper Mario Kardeşler Filmi", Mario'nun Prenses Peach ile güçlerini birleştirip beklenmedik bir kahramanlığa soyunmasını konu ediniyor.

"Umay"

Haftanın yerli korku filmi "Umay", bir YouTuber'ın 1850'li yıllarda yaşanmış bir olayı gün yüzüne çıkarmak için giriştiği mücadele ve yaşadığı olayları aktarıyor.

"Astroscope: Bir Konser Filmi"

Müzikal türündeki belgesel film "Astroscope: Bir Konser Filmi", Güney Koreli K-Pop grubu Astro'nun özel konserini beyaz perdede seyirciyle buluşturacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
Renfield
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Nuri Bilge Ceylan'ın "Kuru Otlar Üstüne" filmi 76. Cannes Film Festivali'nde yarışacak
Nuri Bilge Ceylan'ın "Kuru Otlar Üstüne" filmi 76. Cannes Film Festivali'nde yarışacak
Don Kişot balesi, AKM'de seyirciyle buluşacak
Don Kişot balesi, AKM'de seyirciyle buluşacak
Marmaris'e sezonun ilk kruvaziyeri 450 yolcusuyla geldi
Marmaris'e sezonun ilk kruvaziyeri 450 yolcusuyla geldi
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans